Disparition de Lina : "on a vécu trois semaines d’enfer", raconte le groupe qui assurera le concert de soutien à la famille, ce samedi

Ce samedi 20 avril 2024, un concert est organisé à Plaine, pour soutenir l’association "Les Bonnes étoiles de Lina", l’adolescente qui a disparu depuis bientôt sept mois.

Depuis le 23 septembre 2023, Lina, 15 ans, n’a plus donné de nouvelles. Les nombreuses recherches menées autour de Plaine, dans le Bas-Rhin, n’ont pas permis de retrouver la jeune adolescente. Quasiment sept mois plus tard, un concert va être organisé pour l’association "Les Bonnes étoiles de Lina", ce samedi 20 avril.

"On a vécu trois semaines d’enfer"

C’est le groupe local Why Not qui assurera le concert, dans la salle polyvalente de Plaine. Nos confrères de France 3 ont échangé avec Franck Krieger, le chanteur du groupe. Et il ne le cache pas : les musiciens et Fanny Groll, maman de Lina, ont "vécu trois semaines d’enfer. Depuis l’annonce de la tenue du concert, Fanny a reçu des messages de gens qui lui reprochaient de se payer des vacances ou de faire la fête sur le dos de la disparition de sa fille. De notre côté, certains sous-entendent qu’on cherche à se faire de la publicité. Tout ça est évidemment faux".

Pour soutenir l’association

L’événement permettra de récolter des fonds pour l’association "Les Bonnes étoiles de Lina". Comme le rappelle le chanteur, "il faut que les gens aient conscience qu’il faut des frais importants pour l’assistance d’un avocat. Les fonds récoltés iront donc exclusivement à l’association".

Comme l’ont précisé nos confrères, l’entrée du concert coûte au minimum 5 euros, mais libre aux visiteurs de donner plus. La salle qui accueillera cette soirée peut normalement accueillir 350 personnes : la capacité sera revue à 600.

"On entend tout et n’importe quoi"

À l’occasion d’une conférence de presse tenue en présence de son avocat, le 22 mars, soit six mois après la disparition de sa fille, Fanny Groll avait déjà tenu à pousser "un coup de gueule : le cyberharcèlement. Depuis le départ, c’est une horreur. Je n’ai même plus de mots tellement c’est un acharnement. Des commentaires où les gens ne savent pas de quoi ils parlent… On entend tout et n’importe quoi".

Sans nouvelle depuis bientôt sept mois

Ce 23 septembre, Lina quitte sa maison de Plaine, dans le Bas-Rhin, pour se rendre à la gare. Le trajet à pied est long de 2,5 kilomètres. Elle doit ensuite prendre un train dans le but de rejoindre son petit ami Tao, lui à Strasbourg. C’est sur ce même trajet que la trace de l’adolescente a été perdue : à 11h22, son téléphone arrête d’émettre. Depuis, la jeune fille de 15 ans est introuvable…