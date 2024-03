Disparition de Lina : "Si quelqu’un se souvient de quoi que ce soit… ", répète la maman de l’adolescente, après six mois sans nouvelles

Quasiment six mois jour pour jour après la disparition de Lina, la maman de l’adolescente de 15 ans s’est exprimée ce vendredi 22 mars 2024.

Depuis le samedi 23 septembre 2023, elle est sans nouvelle de sa fille : Fanny Groll, mère de Lina, a pris la parole à l’occasion d’une conférence de presse, ce 22 mars 2024. Soit quasiment six mois jours pour jour après la disparition de l’adolescente de 15 ans.

"Si quelqu’un se souvient de quoi que ce soit…"

Durant ce passage devant la presse, Fanny Groll a de nouveau lancé un appel. "Si quelqu’un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, il faut le dire. Ce n’est jamais trop tard pour bien faire. J’encourage toutes les personnes qui ont des choses à dire à témoigner", a-t-elle répété, aux côtés de son avocat, Me Matthieu Airoldi.

Association, concert…

La maman de la jeune fille avait démarré sa prise de parole en rappelant pourquoi elle avait décidé de créer une association. "C’était une réflexion commune dans tout ce qu’on pouvait faire, on s’est dit que créer une association, c’était plus simple pour tout, pour que ce soit clair et transparent, qu’on ait des moyens d’action plus importants", a appuyé celle qui a souligné qu’il s’agissait d’une "démarche bienveillante, c’est vraiment une association faite dans le but de faire tout ce qui est possible pour la recherche de Lina, le retour de Lina, pour le soutien à la famille".

Fanny Groll a aussi évoqué le concert prévu le 20 avril à la Plaine, avec le groupe alsacien Why Not. "Il se trouve que l’épouse d’un des membres du groupe est une amie à moi, qui était déjà intervenue au début de la disparition de Lina en nous emmenant des repas quand ils ont appris la création de l’association", explique la mère de l’adolescente. "Les Why Not ont proposé bénévolement leur intervention, un concert où tous les bénéfices seraient reversés à l’association."

Et à la maman de préciser : "Ce concert est parti d’une bonne action, en aucun cas il n’a été question de l’intervention des gendarmes. Ce n’est pas le but du concert. C’est scindé : c’est un concert solidaire, ce n’est pas l’enquête".

"On entend tout et n’importe quoi"

Fanny Groll a aussi profité de sa prise de parole pour pousser "un coup de gueule", et dénoncer un "point important", à savoir "le cyberharcèlement : depuis le départ, c’est une horreur. Je n’ai même plus de mots tellement c’est un acharnement. Des commentaires où les gens ne savent pas de quoi ils parlent… Ils se permettent de faire des réflexions horribles, des déductions qui n’ont pas lieu d’être".

Elle a adressé ses remerciements à ceux présents à Strasbourg, "d’être là aujourd’hui, c’est professionnel, honnête, et retranscrire les choses telles qu’elles sont, de dire la vérité, c’est important pour moi. Il y a des réseaux mais aussi d’autres journaux, je le mets entre guillemets, qui font non pas de l’information mais de la désinformation".

Disparue depuis le 23 septembre

Ce 23 septembre, Lina quitte sa maison de Plaine, dans le Bas-Rhin, pour se rendre à la gare. Le trajet à pied est long de 2,5 kilomètres. Elle doit ensuite prendre un train dans le but de rejoindre son petit ami Tao, lui à Strasbourg. C’est sur ce même trajet que la trace de l’adolescente a été perdue : à 11h22, son téléphone arrête d’émettre. Depuis, la jeune fille de 15 ans est introuvable…