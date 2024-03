Disparition de Lina : "Je t'aime, je lui dis tout le temps", témoigne la mère de l'adolescente, qui a créé une association

Disparue depuis plus de cinq mois, Lina, 15 ans, fait toujours l'objet d'intenses recherches. Fanny Groll, sa mère, a de nouveau témoigné, en ce début de mois de mars.

L'attente est insoutenable. Depuis le 23 septembre 2023, Lina, jeune adolescente de 15 ans, a disparu. Dans le Bas-Rhin, où elle a été vue pour la dernière fois, les recherches n'ont, pour l'heure, rien donné. Fanny Groll, la maman, a de nouveau témoigné.

"Je t'aime, je lui dis tout le temps"

Auprès de nos confrères de Franceinfo, la mère de famille s'est exprimée, en ce début de mois de mars 2024. Au pied d'un arbre où elle se rend quotidiennement depuis la disparition de sa fille, Fanny Groll le répète : "Tout le temps, j'essaie de lui dire : 'accroche-toi. On est là, surtout on ne te lâche pas. Tout le monde te cherche'. Je t'aime, je lui dis tout le temps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime".

Yohan, dernier témoin

Ce 23 septembre, Lina quitte sa maison de Plaine, dans le Bas-Rhin, pour se rendre à la gare. Le trajet à pied est long de 2,5 kilomètres. Elle doit ensuite prendre un train dans le but de rejoindre son petit ami Tao, lui à Strasbourg.

C'est sur ce même trajet que la trace de l'adolescente a été perdue : à 11h22, son téléphone arrête d'émettre. 120 secondes plus tôt, Yohan, au volant de son fourgon, avait aperçu la jeune fille. Nos confrères ont grimpé dans son véhicule et refait le chemin avec celui qui est le dernier à l'avoir vue avant qu'elle disparaisse. "J'ai croisé la petite Lina (...) avec sa robe grise et son blouson blanc, là, entre les platanes", décrit-il.

"Je m'interdis de penser à ce qu'elle peut vivre"

Fanny Groll avait déjà refait la route dès le jour de la disparition de sa fille. Le long de la piste cyclable que Lina aurait dû emprunter, elle avait croisé des pêcheurs. "Ils m'ont dit qu'ils étaient là depuis le matin, et que, si vraiment elle était passée, ils l'auraient vue. Et là, j'ai compris qu'il y avait un gros problème."

La maman ajoute : "je m'interdis de penser à ce qu'elle peut vivre en fait, parce que sinon, les images seraient invivables". Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Pour rappel, les gendarmes sont sur la piste d'un automobiliste suspect. Mais pour l'heure, la jeune adolescente reste introuvable.

Une association créée par sa maman

Comme le dévoilaient nos confrères de Dernières Nouvelles d'Alsace, la maman a créé une association : "Les Bonnes étoiles de Lina", et ce pour "accompagner et soutenir dans sa souffrance la famille de Lina et ses proches, les recherches de Lina, ses proches et Lina à son retour, informer la population utilisatrice d'internet du cyberharcèlement et de ses conséquences".