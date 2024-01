Disparition de Lina : l'adolescente avait déposé plainte pour viol en 2022, le parquet va réexaminer cette affaire classée sans suite à l'époque

Les enquêteurs vont se pencher à nouveau vers cette affaire datant de 2022, qui avait été classée sans suite quelques mois avant la disparition de Lina.

Peut-être une nouvelle piste, quatre mois après la disparition de Lina dans le Bas-Rhin. Après les révélations du quotidien local Les Dernières Nouvelles d'Alsace, rappelant que l'adolescente de 15 ans avait porté plainte pour viol contre deux hommes en 2022, le parquet a confirmé que cette affaire classée sans suite allait être réexaminée.

La procureur de Saverne, Aline Clérot, a confié à nos confrères de RTL que cette plainte avait donné lieu à une enquête en 2022, mais la première analyse juridique "n'a pas permis de suffisamment caractériser les faits". Ces informations avaient été étudiées par les enquêteurs dès le début de l'enquête concernant la disparition de Lina, mais "une nouvelle étude juridique a été effectuée" et une décision sera prise par le parquet "dans les prochaines semaines".

Que s'est-il passé à cette soirée en 2022 ?

Cela fait quatre mois que le mystère demeure, on ne sait pas comment ni où s'est volatilisée l'adolescente de 15 ans qui marchait le long de la route départementale 350 pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche.

Plus d'un an auparavant, au printemps 2022, Lina était âgée de 13 ans et 8 mois. Selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace, elle aurait eu des rapports sexuels avec deux hommes majeurs lors d'une soirée le 4 mai 2022, qui se déroulait au domicile d'un jeune homme à La Broque. La soirée se passait entre amis, deux hommes et deux jeunes femmes dont Lina.

Mais le 27 juin 2022, Lina s'est rendu avec sa mère à la gendarmerie de Schirmeck pour déposer plainte. Elle a déclaré avoir été violée par les deux hommes présents à la soirée.

Les deux accusés ont nié les faits de viol, et ont déclaré que la relation sexuelle était consentie. Au printemps 2023, l'enquête a été classée sans suite. Toujours selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace, les deux hommes concernés par cette affaire auraient fait l'objet d'investigations après la disparition de Lina en septembre 2023, mais la piste n'aurait rien donné. Les suspects auraient fourni un alibi et auraient été mis hors de cause.