Disparition de Lina : cette vidéo envoyée par l'adolescente à son petit ami qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes

Peu de temps avant de disparaître, Lina a envoyé une vidéo d'elle-même sur la route à son petit ami, le téléphone de ce dernier est entre les mains des enquêteurs.

Des pistes se cachent peut-être dans le téléphone de Tao, le petit ami de Lina, 15 ans, introuvable depuis samedi 23 septembre 2023. Ce même téléphone qui a été retrouvé dans un ancien garage désaffecté de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), la commune où la jeune fille a disparu.

Au lendemain de la disparition, dimanche 24 septembre, alors que d'importants moyens étaient déployés pour retrouver Lina, Tao et sa maman ont mené leurs recherches dans ce bâtiment abandonné. L'adolescent aurait laissé échapper son téléphone dans une bouche d'égout.

Selon les informations du Nouveau Détective, Tao serait revenu quelques jours plus tard pour essayer de récupérer son appareil à l'aide d'une ficelle et d'un aimant. Finalement, comme le confirme une information du Figaro, le téléphone a été débusqué et se trouve à présent entre les mains des enquêteurs.

Lina se filme avant de disparaître

"L'exploitation de son téléphone est tout à fait normale dans la mesure où il fait partie de l'entourage proche de la disparue", a fait savoir une source policière au Figaro. Et un élément fourni par l'appareil pourrait aiguiller les enquêteurs : une potentielle vidéo de Lina, prise par la victime, qu'elle a envoyé à son petit ami juste avant sa disparition.

Ce fameux samedi 23 septembre, Lina est partie de son domicile à Plaine à pieds, et devait parcourir environ trois kilomètres jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. La jeune fille avait prévu de prendre le train jusqu'à Strasbourg et passer la journée avec son petit ami.

Les premières vérifications des enquêteurs ont vite conclu que Lina n'était jamais montée dans le train jusqu'à Strasbourg, elle pourrait donc avoir disparu sur le trajet vers la gare longeant la RD 350. Il est 11 h 15 quand Lina envoie une vidéo à Tao. À 11 h 22, son portable a cessé d'émettre.

Des indices dans la vidéo ?

Interrogé par TF1 quelques jours après la disparition de Lina, Tao avait confié que c'était une vidéo où la jeune fille "me montrait sa tenue" et disant "qu'elle était contente de venir". Tao affirme que Lina était à ce moment-là en chemin vers la gare.

Si cette vidéo existe bel et bien, les enquêteurs pourraient l'analyser à la recherche de la moindre silhouette autour de Lina lorsqu'elle se filmait, ou de la moindre voiture. Cela pourrait bien évidemment mener à des suspects potentiels, mais aussi à des témoins pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille.

Jusqu'à présent, des témoins ont assuré avoir vu Lina marcher le long de la route entre 11 h 15 et 11 h 30. L'un d'eux a déclaré avoir vu la jeune fille dans une voiture bleue, conduite par un homme, le jour de la disparition. "Elle m'a fait coucou en passant. Mais elle avait l'air normale", a-t-il déclaré dans l'émission 66 Minutes produite par M6. "Elle n'a pas fait d'appel, ni quoi que ce soit", a assuré le retraité.

Les premiers jours suivant la disparition, les enquêteurs étaient à la recherche d'une voiture couleur sombre. Plusieurs véhicules ont été saisis pour analyse depuis le début des recherches.

La téléphonie passée au crible dans le secteur

Une information judiciaire est ouverte pour "enlèvement ou séquestration non suivie d'une libération volontaire avant le septième jour", bien que le parquet précise qu'aucune piste n'est écartée ou privilégiée.

Les opérateurs téléphoniques ont été approchés par les enquêteurs, il y a de cela plusieurs jours, afin d'identifier les téléphones portables qui se trouvaient dans la potentielle zone de disparition de Lina. Trois pylônes installés dans le secteur ont été consultés. Il n'a pas été communiqué si cette piste de la téléphonie a mené à des pistes sérieuses, mais ce qui est certain est que ce travail minutieux demande beaucoup de temps.