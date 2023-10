Disparitions inquiétantes : Lina, Lemis, Téah, Margaux... Ces adolescentes sont introuvables depuis des jours

Lina, dont la disparition a été très médiatisée, est toujours introuvable depuis 12 jours de recherches. Plusieurs appels à témoins ont été émis ces derniers jours pour retrouver des jeunes filles.

Disparition de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin

Cela fait maintenant 12 jours que Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu dans le Bas-Rhin. Une investigation "de longue haleine" s'est engagée, selon le parquet de Strasbourg, pour tenter de comprendre où est passée la jeune fille. Toutes les pistes sont encore à l'étude, même si une information judiciaire a été ouverte pour "enlèvement ou séquestration".

Samedi 23 septembre, Lina est partie de chez elle à Plaine, et devait parcourir trois kilomètres à pied pour atteindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche. De là, elle devait prendre train pour aller à Strasbourg, et retrouver son petit-ami. Mais Lina n'est jamais arrivée à destination.

D'importants moyens de recherche ont été déployés rapidement. Malgré des fouilles intensives des lieux potentiels de la disparition, des eaux alentour, d'une déchèterie, de maisons, de voitures... et le recueil de plusieurs témoignages, Lina reste introuvable.

Un appel à témoins a été lancé rapidement après la disparition de Lina. Gendarmerie Bas-Rhin

Comme Lina, plusieurs autres jeunes ont disparu ces derniers jours en France.

Disparition de Lemis, 17 ans, dans le Rhône

Mercredi 4 octobre 2023, la police nationale du Rhône a publié un appel à témoins pour retrouver Lemis Khaber, une adolescente de 17 ans. Elle a été vue pour la dernière fois à Givors (près de Lyon) et serait susceptible de se trouver à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Lemis a des cheveux longs noirs avec deux mèches blondes. Ses yeux sont marron, et la jeune fille mesure entre 1m70 et 1m75. D'après la police, elle portait un tee-shirt à capuche gris avec des personnages de dessin animé le jour de sa disparition, ainsi qu'un bas de survêtement noir, des baskets blanches New Balance, une miniveste en jean bleue et un sac à dos noir Nike.

Si vous avez la moindre information, il est impératif de joindre le commissariat de Givors au 05 72 49 26 50 ou de composer le 17.

Disparition de Téah, 15 ans, dans le Var

Également mercredi 4 octobre, la gendarmerie du Var a annoncé être à la recherche de Téah Ternier. L'adolescente de 15 ans aurait disparu mardi soir. "L'intéressée porte un survêtement noir, des baskets de marque Nike type TN blanche et bleu ciel".

La jeune fille mesure 1m59, elle est de corpulence normale avec des cheveux de couleur châtain clair. Si vous avez la moindre information, il est impératif de joindre la gendarmerie de Brignoles au 04 94 69 03 90 ou de composer le 17.

Disparition de Margaux, 14 ans, dans les Bouches-du-Rhône

Margaux Ferreol, 14 ans, est introuvable depuis le 11 août 2023. Selon la gendarmerie des Bouches-du-Rhône, l'adolescente aurait fugué de son domicile à Aix-en-Provence, un appel à témoins a été lancé le 30 septembre.

Margaux est de corpulence normale, elle mesure 1m63, possède des cheveux longs châtain clair et a les yeux bleus. Les derniers témoignages recueillis ont signalé la jeune file dans les secteurs de Trets, Rousset et Aix-en-Provence.

Si vous avez la moindre information, il est impératif de joindre la gendarmerie de Trets au 04 42 29 20 09 ou bien de composer le 17.

Une disparition depuis février en 2023 en Aveyron Audrey Baltrons, une Decazevilloise de 40 ans, est introuvable depuis le 10 février 2023. Un nouvel appel à témoins avait été lancé mercredi 26 avril pour tenter de retrouver cette mère de famille. Elle a été vue pour la dernière fois en train de déposer ses enfants à l'école, à Firmi puis à Cransac. Audrey Baltrons est ensuite allée boire un café chez sa mère. La mère de famille n'est jamais revenue chercher ses enfants, et a demandé à sa mère de s'en charger par téléphone. Trois SMS inquiétants ont été envoyés dans la soirée du 13 février, à sa famille. Depuis, Audrey Baltrons est introuvable, son téléphone a également cessé de borner et n'a pas été retrouvé.

