Disparition de Lina : vers des investigations de "longue haleine" selon le parquet, la jeune fille reste introuvable

Depuis samedi 23 septembre 2023, Lina, 15 ans, est introuvable. Malgré d'intenses recherches dans le Bas-Rhin, la jeune adolescente n'a pas été retrouvée.

Il est toujours impossible de dire où se trouve Lina. La jeune adolescente de 15 ans n'a plus donné de signe de vie depuis le samedi 23 septembre 2023, où elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle.

"Des investigations de longue haleine"

Neuf jours plus tard, ce lundi 2 octobre, le mystère reste entier. L'enquête est désormais instruite par le parquet de Strasbourg. La procureure Yolande Renzi a, dans un communiqué rapporté par l'AFP et relayé par nos confrères du Parisien, planté le décor. La magistrate planche sur des "investigations de longue haleine" et continue, par la même occasion, d'affirmer qu'aucune piste n'est "écartée ni privilégiée".

Ouverture d'une information judiciaire

La veille, dimanche, soit 8 jours après la disparition de la jeune adolescente, le parquet de Strasbourg déclarait s'être saisi de l'enquête dans un communiqué commun avec celui de Saverne. Et, par la même occasion, annonçait l'ouverture d'une information judiciaire des chefs "d'enlèvement ou séquestration de plus de sept jours". Deux juges d'instruction ont été saisis de la procédure pour des "faits criminels".

Énormes moyens déployés

En l'espace d'un peu plus d'une semaine, d'énormes moyens ont été déployés par les forces de l'ordre pour retrouver Lina. Après les battues, des plongeurs ont sillonné les environs, quand drones et hélicoptères s'envolaient à la recherche d'indices. Qui sont, pour le moment, très minces.

Comme l'avait expliqué Aline Clérot, procureure de la République de Saverne, Lina devait se rendre à Strasbourg dans un train en partance de Sainte-Blaise-la-Roche. "Des vérifications étaient immédiatement effectuées sur la ligne qui permettaient à ce stade de vérifier que la jeune fille n'était pas montée dans le train", écrivait-elle.

Tao, son petit ami de 19 ans, l'attendait à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver et constatant que la jeune fille ne répondait plus au téléphone (qui a cessé d'émettre à 11 heures 22), il a donné l'alerte à la famille. Avant que les gendarmes ne soient, eux, "avisés vers 14 heures de la disparition de Lina", toujours selon le premier communiqué du tribunal de Saverne.