Ils les vident par terre puis les emportent : pourquoi plus de 50 cuves de récupération d'eau de pluie ont-elles été volées dans l'Hérault ?

Au minimum depuis le mois de février, maraîchers et agriculteurs d'un même secteur du département de l'Hérault font face à une série de vols de ces cuves de 1 000 litres.

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 27 février, deux cuves de récupération d'eau de pluie de 1 000 litres "qu’ils avaient préalablement vidées" ont été volées Aux panier de Delphine, chez Sébatien, maraîcher à Tressan (Hérault). Déjà victime d'un premier vol (un motoculteur et une brouette), il va en subir un troisième, 10 jours plus tard. cette fois encore, deux cuves de 1 000 litres ont été dérobées après que les voleurs ont cisaillé le grillage, alors que cette eau de pluie lui est précieuse en été "quand le canal s'assèche", dit-il à Midi Libre.

Sébastien poste alors un message sur les réseaux sociaux pour mettre en garde aussi bien les agriculteurs et maraîchers du coin de ces vols en série, que les voleurs en leur enjoignant de ramener les cuves.

52 cuves volées... au moins

Et là surprise, "je me suis retrouvé à crouler sous les mails d’autres victimes". Des agriculteurs, maraîchers ou viticulteurs du coin, "Bélarga, Le Pouget, Aspiran, Adissan, Paulhan, Nébian..", tous victimes de vols d'une ou de plusieurs cuves. Chez un ami agriculteur, c'est sept cuves d'un coup qui ont été subtilisées. "Vous ne venez pas avec une 4L pour les embarquer, chaque cuve c’est un mètre cube."

Sébastien tient les comptes : en tout, pas moins de 52 cuves ont été dérobées dans le secteur ! Et "c’est a minima car ça ne concerne que les personnes qui ont vu et répondu à mon post", se désole-t-il. "Les gendarmes ne soupçonnent pas l’ampleur du phénomène", commente-t-il en demandant de déposer une plainte collective. En attendant, ils s'organisent pour tenter d'arrêter ces vols répétés.

Et deux de plus fin avril

Mais la série continue : dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril, deux nouvelles cuves de récupération d'eau de pluie ont été dérobées au Pouget, dans les jardins partagés de l'association Les jardins de la Bohème. Toujours sur le même secteur, toujours des grillages cisaillés, toujours des cuves pleines d'eau, vidées et emportées.

Pourquoi ? Mystère

Les enquêteurs de la gendarmerie de Lodève qui se penchent sur ces faits qui paraissent inédits vont devoir résoudre une énigme : quelle est la motivation des voleurs, pourquoi ces vols de cuve ? Ce n'est pas apparemment pour l'eau. Pour Nathalie Petit, la présidente des Jardins de la Bohème, "c’est plus cher en dégâts que le prix de la cuve en elle-même que l’on retrouve sur Le Bon coin entre 50 et 80 euros pièce". Et d'évoquer une "filière" spécialisée dans le vol de ces cuves, puis leur revente, sur Le Bon coin pourquoi pas, puis à nouveau le vol de ces mêmes cuves, leur "re-revente"... "C'est sans fin et ça peut vite devenir lucratif", lance-t-elle.

Quelle autre raison trouver ? Vraiment de quoi se creuser la tête.

On le savait déjà, mais autour de ces histoires de cuves volées, l'été sera chaud dans ce coin de l'Hérault....