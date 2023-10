Disparition de Lina : après huit jours, ce qu'il faut retenir des dernières heures de recherche de l'adolescente de 15 ans

"La maison d’un habitant de Plaine", déjà inspectée vendredi 29 septembre, a de nouveau été fouillée et des scellés y ont été posés en début de soirée du samedi 30 septembre.



Samedi 30 septembre 2023, "la maison d’un habitant de Plaine", déjà inspectée vendredi 29 septembre, a de nouveau été fouillée et des scellés y ont été posés en début de soirée, selon Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Cette commune située à une soixantaine de kilomètres de Strasbourg, est celle où vit Lina avec sa mère.

Plusieurs mallettes noires

Le logement a été examiné pendant "plusieurs heures" par des techniciens en investigations criminelles qui en sont sortis avec "plusieurs mallettes noires", selon le journal alsacien, qui ne pouvait pas préciser si une ou des interpellations avaient eu lieu.

Dans la matinée, sur la base d’un "renseignement", les gendarmes avaient déjà procédé "à des actes de police technique et scientifique sur le bas-côté" d’une route départementale, près du lieu de la disparition de Lina, avait indiqué dans un communiqué la magistrate.

La fausse piste des ossements

"Des ossements ont été découverts" mais ils ont été "formellement" identifiés par un légiste de l’institut médico-légal de Strasbourg "comme de nature animale", avait-elle ajouté.

Disparue depuis samedi 23 septembre

Lycéenne scolarisée en CAP "aide à la personne", Lina est introuvable depuis samedi 23 septembre alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle. Un trajet qu’elle avait l’habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg.

Lina vue par des témoins

Deux témoins disent l’avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.

Depuis, plus rien, malgré l’avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées depuis.

Une évolution de l'enquête ce dimanche ?

Les investigations la pour retrouver se poursuivent ce dimanche 1er octobre 2023. Aujourd'hui le statut de l'enquête pourrait bien évoluer vers l'ouverture d'une information judiciaire pour "enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire".