Disparition de Lina : l'adolescente croisée et aperçue en voiture, comportements suspects, ces témoignages qui pourraient faire basculer l'enquête

Depuis samedi 23 septembre, Lina a disparu. Certains affirment l'avoir aperçue ou croisée quelques heures avant sa disparition. D'autres ont été confrontés à des comportements suspects d'individus dans les environs de Plaine, dans le Bas-Rhin, le village de l'adolescente de 15 ans.







L'enquête s'est accélérée depuis la disparition de Lina, 15 ans, le 23 septembre 2023 dans le Bas-Rhin alors qu'elle rejoignait à pied la gare pour prendre le train et rejoindre son petit ami.

L'adolescente n'est jamais montée dans le train. Depuis, une course contre la montre est menée par les enquêteurs pour tenter de retrouver la jeune fille. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est désormais ouverte.

1. "Je l'ai croisée sur le bord de la route"

Lors d’une prise de parole sur BFMTV mardi 26 septembre, Jean-Marc Chiron, ancien maire de Plaine, avait révélé qu’il avait croisé Lina, qui se dirigeait vers la gare. "Je l'ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait ? Je ne savais pas. Je n'en savais pas plus...", avait-il indiqué. Quelques minutes plus tard, l’homme politique était repassé par la même route mais n'avait pas retrouvé l’adolescente.

2. "Il me regardait depuis sa voiture"

Selon un témoignage publié le 29 septembre par Le Parisien, Karine (14 ans) qui habite Plaine (Bas Rhin) comme Lina, rentrait chez elle quand elle a été klaxonnée par le conducteur d'une voiture. Elle avait appelé son père, en panique, après cet incident inhabituel. Ces événements se seraient déroulés lundi 18 septembre au soir.

Trois jours plus tard, jeudi 21 septembre, vers 6 heures, la même voiture se serait arrêtée à hauteur de la jeune fille alors qu'elle marchait seule. Le conducteur, un homme, aurait même commencé à sortir du véhicule mais l'adolescente a commencé à courir immédiatement. "Je suis arrivée à l'arrêt de bus, il me regardait depuis sa voiture, et il est parti en même temps qu'arrivait le car de ramassage scolaire", a témoigné l'adolescente.

Son témoignage a déjà été recueilli par les forces de l'ordre. La voiture serait de couleur grise. "Avec ce qui est arrivé à Lina, qu'elle connaissait, elle n'est pas bien. Elle se dit qu'elle a peut-être échappé au pire", ont confié les parents de l'adolescente au Parisien.

3. Lina vue aux côtés d'un homme à bord d’une voiture

Pour sa part, dimanche 1er octobre, l’émission 66 Minutes produite par M6 a diffusé une séquence au cours de laquelle un homme affirme avoir vu Lina à bord d’une voiture bleue le samedi 23 septembre, jour de sa disparition.

➔ Où est Lina ? Interview exclusive du témoin à l’origine du basculement de l’enquête. Il affirme avoir vu l’adolescente, à l’heure de sa disparition, à bord d’une voiture conduite par un homme.

? Un témoignage inédit à retrouver dans @66minutes aujourd’hui à 17h20 sur @m6. pic.twitter.com/qZ3gvrRL8Q — 66Minutes (@66Minutes) October 1, 2023

Ce riverain, qui vit dans le secteur de Saint-Blaise-la-Roche, explique être perturbé par ce souvenir. "Ça me travaille hein depuis. Je l'ai vue passer dans une voiture. Elle a fait un salut en passant", explique-t-il à l'équipe de 66 minutes. L’homme, qui est "sûr" d’avoir vu l’adolescente et pas une autre personne, décrit même sa tenue. "Oui (je suis sûr que c’était elle), comme je la connaissais d’ici. Donc je l’ai vue, habillée en blanc".

Ce témoignage laisse ainsi penser que la jeune fille avait pu monter dans la voiture d’une personne qui ne lui était pas inconnue, ou en tout cas qu’elle se sentait en confiance.

D’après ses déclarations, le conducteur était un homme et son véhicule "venait de la route de Saulxures vers Plaine" en précisant que celle-ci "mène à Strasbourg", la destination que devait rejoindre l’adolescente pour voir son petit ami, Téo. C’est aussi dans "le sens inverse de la gare", ce qui peut signifier qu’elle ne comptait plus prendre le train.

Aucune piste écartée

Une piste qui, depuis que le témoignage a été effectué auprès des enquêteurs, est suivie de près. Aucune piste n'est à cette heure écartée par les militaires.