Disparition de Lina : "Elle était en train de marcher sur le bord gauche", un nouveau témoin affirme l'avoir vu sur les 2,9 km de trajet au cœur de l'enquête

Lina, 15 ans, a disparu depuis bientôt six mois, en Alsace. Malgré d'importantes recherches et toutes les investigations menées, l'adolescente reste introuvable. L'enquête se poursuit, sa maman vit dans l'angoisse mais aussi dans l'espoir de retrouver sa fille vivante.

Lina, 15 ans au moment de sa disparition, n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre 2023, en Alsace, dans le Bas-Rhin.

Que s'est-il passé sur le trajet de 2,9 km effectué par Lina ?

L'adolescente, qui ce jour-là, partait prendre un train pour rejoindre Tao, son petit ami, à Strasbourg, n'est jamais arrivée à la gare. Elle a disparu sur le trajet qu'elle effectuait à pied entre son domicile et la gare. Un trajet à pied de 2,9 km entre La Plaine et Saint-Blaise-la-Roche pour prendre le train de 12 h 03.

Un trajet de 2,9 km où semble-t-il tout s'est joué et sur lequel se concentrent depuis cinq mois les enquêteurs.

11 h 22 : le téléphone de Lina cesse de borner

Évidemment, dans ce genre d'affaire où le temps est compté, très vite, les enquêteurs se sont concentrés sur le téléphone de Lina qui n'a pas été retrouvé mais qui a cessé d'émettre à 11 h 22.

Depuis, les enquêteurs qui se sont constitués en une cellule opérateurs des trois bornes située dans le secteur où a disparu Lina, une cellule d'enquête régionale a été créée.

Un troisième témoin dit avoir vu Lina à 11 h 15

Le week-end dernier, sur le plateau de France 2, la maman de Lina, Fanny Groll, est venue témoigner annonçant notamment la création d'une association. À l'occasion de ce reportage, on apprend que dans le cadre de l'enquête, une information judiciaire est ouverte pour "pour enlèvement et séquestration", un troisième témoin a également vu la jeune fille ce 23 septembre sur la RD 350 qu'elle longeait.

Cela fait cinq mois que Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu. Les faits se sont déroulés à Plaine, dans le Bas-Rhin. Fanny Groll, sa mère, a accepté de témoigner.



"J'ai vu la petite avec sa robe grise et son blouson blanc. Elle était en train de marcher sur le bord gauche, en face de moi", comme le rapportent Les Dernières nouvelles d'Alsace citant France 2. L'homme se prénomme Yohann. Il s'agit d'un chef d'entreprise, qui se trouvait au volant de son camion avec deux de ses ouvriers. Il l'aurait aperçu cinq minutes avant que le téléphone portable de Lina ne cesse de borner.

Deux autres témoins

Dès le début de l'enquête, deux témoins s'étaient rapidement manifestés indiquant avoir aussi croisé la route de Lina. D'abord, l'ancien maire de La Plaine, Jean-Marc Chipon, qui assure avoir vu la jeune fille son téléphone en mains sur le bord de la route. "Je l'ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait ? Je ne savais pas. Je n'en savais pas plus...", avait-il indiqué. Quelques minutes plus tard, l’homme politique était repassé par la même route mais n'avait pas retrouvé l’adolescente.

Puis, une semaine plus tard, le 1er octobre, l’émission 66 Minutes produite par M6 a diffusé une séquence au cours de laquelle un homme affirme avoir vu Lina à bord d’une voiture bleue le samedi 23 septembre, jour de sa disparition. Ce riverain, qui vit dans le secteur de Saint-Blaise-la-Roche, avait alors confié être perturbé par ce souvenir. "Ça me travaille hein depuis. Je l'ai vue passer dans une voiture. Elle a fait un salut en passant". L’homme, qui est "sûr" d’avoir vu l’adolescente et pas une autre personne, avait même décrit sa tenue. "Oui (je suis sûr que c’était elle), comme je la connaissais d’ici. Donc je l’ai vue, habillée en blanc".

Une Clio grise recherchée : la piste d'un prédateur sexuel exploitée

Depuis janvier 2024, les enquêteurs s'intéressent aussi à creuser la piste d'un homme âgé d'environ 20 ans, qui circulerait à bord d'une voiture grise de type Renault Clio, et qui aurait approché des jeunes filles, des collégiennes, sur une aire de jeux.