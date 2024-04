Handball : le grand soir du Roc

Après avoir couru pendant plusieurs saisons après le précieux sésame ouvrant les portes de la N1, les bleu marine sont plus près de la montée qu’ils ne l’ont jamais été. Ils peuvent l’acter dès ce soir. Mais pour faire la fête, il leur faut l’emporter, voire faire un nul face à Limoges à l’Amphithéâtre de Rodez, samedi 27 avril (19 heures).

L’heure est venue. Sept ans après avoir perdu sa place en Nationale 1 au bout des play-downs, le Roc n’a qu’à tendre le bras pour attraper le billet qui lui permettrait de retrouver le troisième niveau national. Leader de leur poule depuis le 9 décembre, les protégés de Yohann Ploquin peuvent s’assurer de terminer seuls en tête dès samedi 27 avril, mais uniquement s’ils battent Limoges sur le parquet de l’Amphithéâtre (19 heures), ou en concédant le nul sous conditions.

Un grand soir, donc, mais que le club Rodez-Onet voir surtout comme "un match ordinaire dans un contexte extraordinaire ", résume son président, Benoît Courtin.

"Une semaine que j’ai voulue très normale"

Pas de champagne au frais, mais si le score penche du côté aveyronnais au buzzer, nul doute que la fête et les émotions rythmeront l’après-match. "Je suis tout nouveau ici, mais je sais que ça fait quelques années que le club attend ce moment, complète l’entraîneur bleu marine Yohann Ploquin. Mais il ne faut pas pour autant se mettre une pression monstre."

Et cet aspect mental, la bande à Robin Besset l’a cultivé toute la saison, notamment pendant l’hiver et le début du printemps en assumant son statut de leader. La gestion des périodes sans match, comme l’a été la semaine dernière, a été précautionneusement étudiée par Ploquin et son staff pour balancer l’excitation du sprint final, la pression et la fatigue physique.

Après leur succès (30-32) à Tardets le 13 avril, les Aveyronnais ont fait un entraînement hebdomadaire de moins (sur quatre) et ont eu le week-end de repos. " Et je les ai retrouvés en pleine forme lundi. Ça a vraiment été une semaine sérieuse, très classique. Une semaine que j’ai voulue très normale, souligne le technicien. Il y a eu beaucoup d’échanges et de dialogues." Yohann Ploquin continue en souriant : "On a bien bossé et ce soir (samedi), c’est à eux de jouer et de faire le travail pendant une heure."

Trois points, le scénario idéal

À soixante minutes d’une possible montée et des trois points qui lui assureraient de l’accrocher, le Roc n’a jamais été aussi près (et prêt) d’atteindre son objectif. D’autant qu’un nul pourrait suffire si, un peu plus tard dans la soirée (20 h 30), ses poursuivants Libourne et Charente ne se départagent pas non plus. "C’est un sentiment très particulier car on est vraiment concentrés sur l’organisation de la journée, on attend beaucoup de monde à l’Amphi. Il y aura beaucoup d’émotions", prévoit Benoît Courtin, qui a vu l’engouement monter au fil de la saison en tribunes.

Si les bleu marine ne concluent pas ce samedi soir, ils pourront toujours se battre pour l’accession lors des deux dernières journées. Mais dans les rangs du Roc, on espère voir se réaliser le scénario idéal. "J’aimerais que la montée se fasse, et le plus tôt possible. Pour notamment permettre aux garçons un relâchement", plaide Yohann Ploquin, qui poursuit : "Il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs mais d’un côté, on est obligés d’anticiper et de préparer deux scénarios : celui de la montée et celui de la N2." Rendez-vous à 20 h 30 pour voir si le premier plan pourra prendre son élan.

Le groupe : Vass, Gaye – Llorente, Avit, Aroca, R. Besset, Cham, Bayonne, M. Besset, Morzier, Fernandes, Nouri Horri, Silva, Philoreau.

Robin Besset : "J’ai des fourmis dans les jambes"

Robin Besset, capitaine du Roc. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Alors que vous touchez du doigt la montée, après avoir couru après pendant plusieurs saisons, comment sentez-vous le groupe ?

On est prêts. On a bien bossé cette semaine et j’ai la sensation qu’on est dans le même dynamisme et état d’esprit que quand on jouait les gros en décembre.

Que représenterait l’accession en N1 pour vous, en tant que capitaine mais aussi en tant que Ruthénois qui a grandi au Roc ?

Je suis très très impatient de jouer le match (contre Libourne, samedi 27 avril), car je n’avais pas eu la chance de connaître la course à la montée en 2013. C’est un peu un rêve de vivre ça et de monter. Ça fait 12 ans que je joue en senior au Roc. Ce serait un honneur. J’ai des fourmis dans les jambes.