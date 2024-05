Football : Dembo Sylla, la droite pressée

Pour son déplacement à Saint-Etienne, vendredi 10 mai, Rodez pourra notamment s’appuyer sur son unique recrue hivernale, rapidement devenue incontournable sur le côté droit des sang et or, grâce à sa vitesse et ses qualités offensives.

Et dire que son arrivée à Rodez n’aurait peut-être pas dû avoir lieu. Dembo Sylla, unique recrue du mercato hivernal, devait à l’origine permettre de compenser numériquement le départ de Serge-Philippe Raux-Yao. Lors d’un dernier jour du marché des transferts où tout ne se passe pas forcément comme prévu, le départ probable du défenseur central ne s’est finalement pas concrétisé – il partira en fin de saison pour le Rapid Vienne. Mais le Raf avait tout de même finalisé l’arrivée du latéral, prêté par Lorient jusqu’à la fin de la saison, et s’est donc retrouvé avec ces deux joueurs.

À la vue de la suite des événements, sa présence dans l’effectif sang et or ne s’est pas avérée excessive. L’international guinéen, qui faisait banquette chez les Merlus (1 match de L1 cette saison), s’est rapidement imposé sous ses nouvelles couleurs. Au point de devenir un titulaire quasiment inamovible depuis février, puisqu’il a débuté lors de 10 des 13 matches de son équipe depuis son recrutement. La blessure de Lucas Buadès, son concurrent au poste de piston droit, lui a bien évidemment donné du temps pour s’exprimer. Et le joueur de 21 ans a aussi su séduire par ses prestations.

"Il apporte beaucoup de vitesse, un jeu différent", note Didier Santini, l’entraîneur de Rodez. En présentant un profil plus offensif, il s’est parfaitement fondu dans le système de jeu aveyronnais, grâce à sa vitesse, ses dribbles et sa qualité de centre. Il s’est également rapidement coordonné avec ses nouveaux partenaires, notamment Waniss Taïbi et Andreas Hountondji, avec qui il combine souvent côté droit.

Déjà quatre passes décisives à son actif

Le joueur formé à Laval a d’ailleurs apporté sa contribution au bilan offensif de son équipe, deuxième attaque du championnat. Lors de ses 13 apparitions, il a réalisé 4 passes décisives et a aussi été à l’origine d’un but contre son camp, lors de la victoire face au Paris FC (1-0). "Plus j’ai de concurrence, mieux c’est pour moi, apprécie son coach. Sur tous les pistons qu’on avait ciblés, on a retenu deux noms et il en faisait partie, car on savait qu’il pouvait coller à nos principes."

Le technicien sang et or loue aussi "ses efforts dans le défensif" ainsi que "son intelligence", et il pourra souligner que ses qualités ne se limitent pas seulement à son apport offensif. "Il est intelligent, il a beaucoup progressé tactiquement sur des courses ou des replacements spécifiques que je lui avais demandés", étaye-t-il.

En se mettant de nouveau en lumière lors de son prêt, Dembo Sylla reprend sa progression personnelle. "Il ne faut pas oublier qu’il y a deux ans, il jouait en 19 ans nationaux avec Laval, et que sa vie a changé rapidement", rappelle Didier Santini. Le jeune homme a découvert le niveau professionnel en début de saison dernière, avec son club formateur. Il s’est rapidement montré à l’aise et a tapé dans l’œil de formations plus huppées, au point de signer à Lorient l’été dernier.

"Un talent fou"

Alors que Didier Santini lui prête "un talent fou", il a aussi ciblé la façon dont le Guinéen peut progresser. "Il faut qu’il travaille dans l’intensité des entraînements, qu’il en mette plus lors des séances, préconise-t-il. Mais on ne peut pas dire à un gamin de 21 ans qui est passé en deux ans de nulle part à un transfert en Ligue 1 d’arriver à tout faire d’un seul coup. Il faut lui expliquer, pour progresser. Lui, il doit envoyer du lourd à l’entraînement, être un gros travailleur, pour apprendre. Il est encore loin de cela, même s’il bosse." Et contribue, lui aussi, à la folle saison des sang et or.