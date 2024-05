Football : le défenseur de Rodez Serge-Philippe Raux-Yao signe au Rapid Vienne

Déjà sur le départ à l’été 2023 et plus encore cet hiver, c’est finalement libre de tout contrat avec Rodez que Serge-Philippe Raux-Yao quittera le piton à la fin de la saison pour l’Autriche. Une information révélée par nos confrères de L’Équipe et que nous sommes ce mardi soir en mesure de confirmer.

Fin du feuilleton. Le mètre 97 de l’ancien Auxerrois, taulier de la défense à trois ruthénoise depuis quasiment ses débuts sous le maillot sang et or en janvier 2022, ne foulera plus la pelouse de Paul-Lignon après ce mois de mai. En effet, Serge-Philippe Raux-Yao, qui fêtera ses 25 ans le 30 mai, a signé un contrat avec le club autrichien du Rapid Vienne, à compter de la saison prochaine. Lui dont l’avenir avait déjà fait couler beaucoup d’encre l’été dernier, en étant annoncé partant avant de finalement rester, comme d’ailleurs au mercato d’hiver ou après la piste brûlante du MHSC (L1), un vrai-faux départ pour les Pays-Bas et Utrecht avait aussi animé la dernière journée de la fenêtre hivernale des transferts. Contrat de quatre ans, une annonce au groupe sang et or la veille Nos confrères de L’Équipe l’ont divulgué ce mardi en fin d’après-midi : c’est un contrat de quatre années que le natif de Pontoise a finalement paraphé avec l’actuel quatrième en barrages dans le championnat N°1 autrichien, venant tout juste de battre Slazburg (2-0), quatre jours après avoir été contraint de s’incliner 2-1 en finale de la coupe d’Autriche face à Sturm Graz. Une information que le premier intéressé a annoncée au groupe sang et or la veille, selon nos informations ce mardi. Avec Rodez, Raux-Yao aura disputé près de 90 matches. Et laissera de son passage une empreinte indélébile, comme d’ailleurs tous les joueurs actuels, réalisant une saison aussi inédite qu’incroyable en haut du classement de Ligue 2, eux les actuels quatrièmes au moment de jouer les deux dernières journées avant, peut-être, de goûter aux play-offs d’accession à la Ligue 1. Ce serait en tout cas un joli cadeau de départ – à défaut d’en tirer un transfert pour le club - pour celui qui était arrivé en Aveyron au sortir d’une situation administrative compliquée, depuis le Cercle de Bruges en Belgique.