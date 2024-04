Football : à Caen, Rodez lâche encore de précieux points dans la course aux barrages et peut avoir d’énormes regrets

Pourtant dominateurs, les Ruthénois ont payé leur manque d’efficacité criant face à Caen (1-0) et se retrouvent désormais 7es de Ligue 2.

Que de regrets. Samedi 13 avril, Rodez a complètement étouffé son adversaire caennais, au stade Michel d’Ornano. Tout au long de la partie, jamais Malherbe n’a vraiment paru dangereux. Et pourtant, ce sont bien les locaux qui ont terminé la rencontre avec les trois points, sortant ainsi le Raf du top 5, malgré sa très large domination… Après les deux points lâchés contre Quevilly, il y a une semaine à Paul-Lignon, alors qu’ils menaient 3-1, les Aveyronnais perdent encore de gros points en vue des barrages.

Le SMC ne doit son succès qu’à un contre son camp du piston ruthénois Dembo Sylla, juste avant la pause… Pourtant, les visiteurs avaient mis le pied sur le ballon depuis une vingtaine de minutes, se créant les plus belles occasions, à l’image d’une frappe sur le poteau de Taïryk Arconte. Et après la mi-temps, rebelote : Rodez a dominé, ne s’est jamais fait peur, a enchaîné les actions nettes, mais n’a pas marqué. Sa force offensive, en l’absence d’Andreas Hountondji, était moins importante. Et il l’a payé.

Ce soir, le Raf est 7e de Ligue 2, à deux points du Paris FC (4e) et de Laval (5e) et à une longueur de Caen (6e).