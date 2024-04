Football : suivez le match de Ligue 2 Concarneau - Rodez en direct commenté

Les Ruthénois, quatrièmes de Ligue 2 après deux succès en quatre jours mardi et samedi derniers face au Paris FC (1-0) et à Auxerre (2-0), affrontent ce samedi soir pour le compte de la 36e journée Concarneau, qui se bat pour son maintien. Le match a lieu à Brest et débute à 19 heures. Pour tout savoir en direct, c'est par ici.

