MÉTÉO. Retour des orages ce dimanche : 34 départements placés en vigilance, à quoi s’attendre ce week-end ?

De la pointe du Sud-Ouest jusqu’au Nord-Est, au moins 34 départements se préparent à l’arrivée des orages ce dimanche.

De la pluie va concerner une bonne partie du pays ce samedi, mais c’est un épisode orageux qui se dessine pour dimanche 5 mai 2024. Météo France a placé 34 départements en vigilance jaune orages à partir de 15 heures jusqu’à la nuit de lundi.

La traînée orageuse va de la pointe du sud-ouest jusqu’à la région Grand-Est : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Allier, Saône-et-Loire, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Vosges, Haute-Marne, Côte-d’Or, Nièvre, Yonne et Aube.

Les 34 départements en vigilance orages ce dimanche. Météo France

Des vigilances crues seront maintenues en raison de cette période pluvieuse qui se poursuit : Lot-et-Garonne, Lot, Aveyron, Cantal, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Allier, Nièvre, Cher, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Eure, Calvados et Somme.

Encore de la pluie, jusqu’à quand ?

Le début de semaine s’annonce une fois encore pluvieux. Les températures devraient même chuter sous les normales de saison en raison d’une dépression atlantique qui prendra la forme d’une goutte froide dès lundi 6 mai.

Ce n’est qu’à partir de mercredi que de vraies pistes d’amélioration sont envisagées par Météo France. "Avec le décalage de l’anticyclone vers l’Europe occidentale, une période de temps plus calme et plus sec s’annonce jusqu’à la fin de semaine avec des journées ensoleillées". Jeudi 9 mai, les températures vont aussi commencer à remonter.