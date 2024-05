METEO. Pluie et risque d'orages : voici les prévisions du week-end, avant une amélioration attendue la semaine prochaine

Les averses vont virer aux orages ce week-end, heureusement le beau temps devrait revenir la semaine prochaine.

Du beau temps par intermitence est annoncé pour ce week-end des samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 en France... entre des épisodes de pluie qui risquent de tourner aux orages.

Dès samedi, une perturbation venant de l'Atlantique va priver une large partie du pays de soleil. Les averses tomberont de la Bretagne jusqu'en Gironde ainsi que sur le Massif central dans la matinée. Un ciel couvert concernera la quasi-totalité de la France en journée, sauf sur le pourtour Méditerranéen et en Corse. Les températures seront douces néanmoins, entre 18 et 20°C sont attendus dans la moitié sud quand il ne fera pas moins de 12°C au nord.

Les averses orageuses arrivent dimanche. Les nuages risquent de gronder au pied des Pyrénées dans l'après-midi, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, ainsi que la région lyonnaise dans le Rhône. Des averses traverseront la France d'ouest en est, seul un quart sud-est profitera d'un beau soleil de printemps.

A quand un temps doux et sec ?

Est-ce qu'on peut espérer mieux la semaine prochaine ? Pas au début, en tout cas. "La dépression atlantique va se décaler sous forme de goutte froide sur la France, organisant une perturbation mieux structurée et des pluies plus durables, de l’Occitanie aux frontières de l’est", détaille Météo France. Des éclaircies seront appréciées dans l'ouest du pays lundi 6 mai, le reste fera avec les averses.

Un espoir est permis à partir de mardi 7 mai. "La proximité d'un anticyclone se développant sur l'Atlantique va favoriser le retour d'éclaircies près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, éclaircies également présentes près de la Méditerranée". Le reste du pays sera "sous l'influence de la goutte froide" et "devra subir encore des averses et des températures un peu faibles pour la saison".

Un temps plus sec pourrait pointer le bout de son nez dès mercredi 8 mai, promettant peut-être une fin de semaine généralement ensoleillée et avec des températures en hausse.