CARTE. Orages avec "grêle et fortes intensités pluvieuses" : 55 départements en vigilance ce dimanche et 27 pour lundi

Un épisode orageux va toucher presque toute la France ce dimanche après-midi, plusieurs régions seront toujours concernées lundi.

Météo France place 55 départements en vigilance orages à partir de 15 heures, dimanche 5 mai 2024, un épisode qui devrait durer se prolonger dans la nuit et concerner une trentaine de départements encore durant la journée de lundi.

"Des orages parfois forts sont attendus du sud-ouest du pays jusque vers Rhône et Sud-Bourgogne. Ils sont accompagnés de grêle et de fortes intensités pluvieuses. Les rafales ne dépassent pas généralement les 80 km/h", prévient Météo France.

Voici qui est concerné ce dimanche :

55 départements en vigilance orages dimanche après-midi. Météo France

Presque toute l’Occitanie est concernée par la vigilance orages : Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Ariège, Aude, Gard, Hérault, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot et Lozère. Dans la région, seules les Pyrénées-Orientales vont être épargnées par les pluies, autrement dit l’un des seuls départements qui en aurait bien besoin et dont le phénomène de sécheresse s’accentue.

L’épisode orageux se poursuit lundi

Du milieu de l’après-midi vers 15 heures, jusqu’en début de soirée vers 21 heures, la vigilance orages sera de nouveau activée dans au moins 27 départements.

La région Occitanie sera particulièrement touchée, presque tous les départements sont concernés : Lot, Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne et Ariège. Tout comme le nord-est et une partie de la Bretagne et de la Normandie : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Haute-Saône, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Orne.

27 départements en vigilance orages lundi. Météo France

Des améliorations ne sont pas attendues avant mercredi 8 mai 2024, selon les prévisions de Météo France. Un temps plus sec et moins perturbé est annoncé pour la fin de la semaine avec une hausse des températures.