METEO. "Grêle et fortes intensités pluvieuses" : la vigilance jaune pour les orages se renforce en Aveyron pour ce dimanche soir

La préfecture de l'Aveyron a émis un niveau d'alerte jaune pour les risques de crues sur les rivières Aveyron, Lot et Viaur pour ce dimanche 5 mai en début de soirée. Voici les 56 communes concernées.

La préfecture de l'Aveyron a publié un avis d'alerte jaune pour les crues sur le Lot moyen et le Viaur avec des orages localement violents attendus dès la fin d'après-midi.

Ces orages qui concernent pas moins de 61 départements du sud-ouest à l'est de la France placés en vigilance jaune ont touché déjà la Nouvelle-Aquitaine et avancent en Occitanie.

61 départements en vigilance jaune pour les orages, ce dimanche soir. Météo France

Ces orages sont attendus ce dimanche en toute fin après-midi et en soirée sur l'Aveyron et nécessitent un suivi particulier, selon la préfecture. "Ces orages sont ponctuellement forts et pourront s'accompagner localement de moyenne grêle et de fortes intensités pluvieuses (en moyenne 20 à 30 mm et localement 50 mm sur l'épisode orageux)".

"Une attention particulière sera également à porter sur les terrains de camping qui sont pour certains actuellement ouverts", ajoute la Préfecture.

Sols saturés, des inondations possibles

Sur le Lot moyen, les pluies vont entretenir un niveau qui va "flirter" avec le jaune à Entraygues sur Truyère. Sur le tronçon Aveyron-Viaur, des débordements sont à craindre si les pluies attendues tombent durant la nuit de dimanche à lundi et suivant, notamment sur les affluents de l'Aveyron ((Algouse, Notre Dame, Bouldouyre...) en raison de la saturation des sols. Sur le Lot moyen comme sur l'Aveyron, des caves et des routes peuvent être inondées localement.

Auparavant, durant les épisodes orageux, la circulation peut être rendue difficile par endroits et des coupures d'électricité peuvent survenir.

Les 56 communes concernées par les risques de crue

Sur le tronçon Lot moyen :

ALMONT-LES-JUNIES,

AMBEYRAC,

ASPRIERES,

BALAGUIER-D'OLT,

BOISSE-PENCHOT,

BOUILLAC,

CAPDENAC-GARE,

CAUSSE-ET-DIEGE,

CONQUES,

DECAZEVILLE,

ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE,

ESPEYRAC,

FLAGNAC,

LE FEL,

LIVINHAC-LE-HAUT,

SAINT-PARTHEM,

SAINT-SANTIN,

SALVAGNAC-CAJARC,

SAUJAC,

SENERGUES.

Sur le tronçon Aveyron-Viaur :