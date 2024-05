Une partie du pays doit s'attendre à un nouvel épisode orageux, les autres verront encore la pluie tomber presque toute la journée, le point sur les prévisions.

De violents orages ont traversé une grande partie de la France dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 mai 2024, notamment en Occitanie où presque tous les départements étaient placés en vigilance par Météo France.

Si l'épisode orageux est terminé, les importantes précipitations exigent de maintenir plusieurs départements en vigilance crue dans la région : Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. En altitude, une vigilance avalanche est activée en Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.

Un temps pluvieux est néanmoins toujours d'actualité en Occitanie. Toute la matinée, les averses sont attendues en Aveyron, dans le Gard, l'Aude, le Tarn et l'Ariège, quand les autres départements se contenteront d'un ciel nuageux.

Le soleil pourrait enfin apparaître dans l'après-midi presque partout en Occitanie, sauf dans les Pyrénées-Orientales où des orages risquent d'éclater.

Ce qui nous attend en Occitanie dans l'après-midi de lundi. Météo France

Où des orages sont encore attendus ce lundi ?

Lundi 6 mai, les vigilances orages ont évolué et se concentrent sur le nord-ouest du pays. Météo France place 30 départements en alerte jaune : Cher, Indre, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Eure-et-Loir, Eure, Calvados, Manche, Côtes-d'Armor, Seine-Maritime, Oise, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne, Essonne et Paris.

Les départements en vigilance orages ce lundi. Météo France

Dans l'est et le Massif central, 11 départements sont en vigilance "pluie-inondation" : Haute-Marne, Côte-d'Or, Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Rhône.

A quand le beau temps ?

Un temps "plus calme et plus sec" s'annonce à partir de mercredi 8 mai 2024, selon les prévisions de Météo France. Les températures pourraient être revus à la hausse et les derniers jours de la semaine s'annoncent plus ensoleillés.