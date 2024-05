MÉTÉO. Orages, grêle, risque d’incendie : l’Aveyron placé en vigilance dimanche, voici les secteurs concernés

Entre 17 heures et minuit, un violent épisode orageux va traverser l’Aveyron, placé en vigilance par Météo France.

L’Aveyron sera placé en vigilance jaune pour des risques d’orages à partir de 15 heures, dimanche 5 mai 2024, jusque dans la nuit. La préfecture prévient que le gros de l’épisode est prévu entre 17 heures et minuit.

La "lame orageuse" va traverser le département de Villefranche-de-Rouergue jusqu’au Nord-Aveyron en passant par le secteur de Rodez. Si les orages seront moins forts dans le Sud-Aveyron, quelques éclairs ne sont pas exclure.

Risque de départ de feu en forêt

De fortes pluies vont accompagner les orages, des inondations de caves et de points bas sont à craindre d’ici cette nuit, tout comme "des dégâts importants sur l’habitat léger et les installations provisoires". Les secours seront sur le qui-vive pour des risques de départ de feu, liés à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations en forêt.

En l’espace de quelques heures, jusqu’à 50 mm de pluie pourrait tomber localement. Des chutes de grêle sont attendues, et le tout avec des rafales de vent qui souffleront jusqu’à 80 km/h. Les balades en forêt sont fortement déconseillées ce dimanche en fin d’après-midi.

55 départements en vigilance orages

Ce dimanche, dès la moitié de l’après-midi, 55 départements seront placés en vigilance orages par Météo France.

Les perturbations vont se poursuivre lundi 6 mai 2024 dans 27 départements, dont la quasi-totalité de l’Occitanie : Aveyron, Lozère, Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn, Gard, Hérault, Aude, Ariège et Haute-Garonne.