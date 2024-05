CARTES. Météo : foudre, pluies et grêle, les orages vont frapper la moitié de la France, en vigilance jaune ce dimanche 5 mai

14 départements supplémentaires pourront essuyer de forts coups de tonnerre, ce dimanche 5 mai dès 15 heures.

Météo France a réactualisé ses prévisions de vigilance pour ce dimanche 5 mai sur la France. Et le risque d'orages progresse, notamment pour cet après-midi dominical, mais aussi en soirée. Désormais, ce sont 48 départements allant du sud-ouest du pays à l'est mais aussi au sud-est vers les Alpes, soit 14 de plus, qui sont placés en vigilance jaune pour ces orages ce dimanche, orages qui peuvent être localement forts, avec de fortes pluies, voire de la grêle, comme il en tombait déjà ce samedi 4 mai en fin d'après-midi sur le Pas-de-Calais.

48 départements en vigilance jaune pour les orages. Météo France

Au total 53 départements font l'objet d'une ou de plusieurs vigilances. 16 d'entre eux connaissent une vigilance jaune pour les crues, dont deux en Occitanie, le Lot et l'Aveyron, également placés en jaune pour les orages.

Vigilance jaune avalanches enfin pour un seul département, la Haute-Savoie, lui aussi placé en jaune pour les orages.

Temps globalement instable partout

C'est en matinée ce dimanche qu'il fera le moins humide, sauf sur le nord du pays avec quelques précipitations le matin et beaucoup de nuages. Ailleurs des éclaircies sur l'Aquitaine, le Massif Central et le sud. La nouvelle perturbation arrive en cours de matinée sur la Bretagne et s'étend des pays de Loire à la Normandie en donnant des pluies parfois marquées.

Dans l'après-midi une dégradation orageuse se met en place sur le Sud-Ouest puis gagne l'Auvergne, et le Nord-Est en soirée, ainsi que les Pré-alpes. Les orages peuvent être forts par endroits et s'accompagnent de grêle et de rafales de vent de l'ordre de 60/80 km/h, prévoit Météo France. Au Sud-Est, quelques petites averses, qui deviennent plus marquées durant nuit sur le Languedoc Roussillon.

Les températures minimales sont comprises entre 7 et 13 degrés en général, et dans l'après-midi 16 à 20 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 degrés ailleurs, 20 en Aveyron.