Orages, pluies intenses, crues, vent : quand est prévue la fin de cet épisode de météo instable en France ?

En attendant le retour du beau temps, voici les prévisions pour le début du mois de mai.

Alors que ce mois d’avril a connu des vagues de chaleur exceptionnelles, où des records mensuels ont été battus, il ne se termine pas sous son meilleur aspect. Les orages et un temps instable occupent le pays depuis plusieurs jours, cela ne devrait durer au moins jusqu’au début du mois de mai.

Un épisode méditerranéen va notamment concerner le Languedoc et une partie du Massif Central jusqu’à mercredi 1er mai 2024. Des pluies intenses pourraient entraîner des inondations, tout particulièrement dans les Cévennes où l’épisode cévenol s’annonce très fort, selon les prévisions de la Chaîne Météo. L’Hérault et le Gard devraient être les principaux départements touchés, puis l’Aveyron, la Lozère, le Tarn, l’Ardèche, la Haute-Loire et le Cantal.

Entre vendredi 26 avril et mercredi 1er mai, les cumuls de pluie pourraient dépasser les 300 voire 400 mm localement dans les Cévennes. "Ces précipitations tombant sur des sols saturés d’humidités pourraient entraîner des risques importants de crues et d’inondations".

Une première quinzaine de mai pourrie ?

Le premier week-end de mai sera-t-il meilleur ? Pas vraiment, les averses seront toujours au rendez-vous autour des Pyrénées et sur la façade Atlantique. Dimanche, l’épisode pluvieux recouvrira presque tout le pays. Seul le sud-est devrait être épargné et pourra compter sur un temps sec et doux, avec des maximales dépassant localement les 20 °C.

Les tendances publiées par la Chaîne Météo tablent sur une "amélioration lente et progressive" à partir de lundi 13 mai. Avant cela, et durer les principaux ponts de mai, il sera difficile d’échapper à la pluie. C’est ensuite que "l’anticyclone pourrait enfin regonfler près du pays, permettant d’avoir un temps plus sec". Passé la première quinzaine du mois de mai, les températures vont remonter et une période plus sèche pourrait s’installer, même si des évolutions orageuses ne sont pas exclure (dans le Sud-Ouest et le nord-est essentiellement).

Selon les tendances partagées par Météo France pour l’instant, "aucun scénario dominant ne se dégage actuellement" à partir du 13 mai.