METEO. Vents violents en Aveyron : un arbre centenaire s’effondre sur la route, les pompiers sollicités par de nombreux appels

Un chêne centenaire qui s’effondre sur la RD 922, des arbres tombés et des lignes électriques au sol signalés aux pompiers… Samedi 27 avril, dans l’après-midi, des vents violents ont touché le département.

Samedi 27 avril, à 16 heures, l’Aveyron a été placé en vigilance jaune pour orages, pluie-inondations, vents et crues. Selon Météo sud Aveyron, les plus fortes rafales ont atteint 120 km/h au sommet de la Pouncho d’Agast, à Millau.

Dans l’après-midi, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Aveyron a reçu un grand nombre d’appels pour des arbres tombés et des lignes électriques au sol. À la Fouillade, sur la RD 922, un chêne, plus que centenaire, n’a pas résisté aux vents violents. La route a d’ailleurs été coupée pendant plus d’une heure et dégagée par les riverains.

En début de soirée, aucune intervention des secours sur le département n’a été signalée.