MÉTÉO. Hausse des températures, retour du soleil après les orages : les prévisions du week-end de l’Ascension

Une atmosphère estivale s'annonce en fin de semaine, on va frôler les 30°C ce week-end.

Si le mois d’avril a été marqué par deux épisodes de chaleur remarquables, les orages et les perturbations s’invitent en France depuis bientôt trois semaines. Une longue période de giboulées qui devrait prendre fin dès le milieu de semaine pour l’Ascension.

"Un temps plus calme et plus sec s’annonce jusqu’à la fin de semaine avec journées ensoleillées", confirme Météo France, avec une hausse des températures dès jeudi. Avec l’arrivée d’un anticyclone depuis l’Atlantique, "de l’air plus doux, mais également plus sec va alors progressivement remonter sur l’hexagone", écrit la Chaîne Météo. "Les perturbations atlantiques seront bloquées, et ne parviendront pas à concerner le pays, nous permettant d’avoir un temps enfin plus sec".

Un air d’été ce week-end

Selon les premières prévisions, on pourrait dépasser les 20 °C presque partout en France à partir de jeudi 9 mai 2024, alors que le ciel sera dégagé. Les températures vont continuer de grimper jusqu’au week-end, les 30 °C pourraient être frôlés dans le Sud-Ouest.

Samedi, Météo France prévoit au moins 27 °C à Toulouse (Haute-Garonne), Tarbes (Hautes-Pyrénées) ou encore Bordeaux (Gironde). Les températures seront également agréables dans la partie nord du pays puisqu’on attend 24 °C à Paris, Brest (Finistère), Strasbourg (Bas-Rhin) et Amiens (Somme). Une chaleur similaire est annoncée pour dimanche 12 mai.

Ça ne va pas durer…

Le beau temps est-il parti pour durer jusqu’au début de l’été ? Il semblerait que non, de la pluie et peut-être des orages reviendront dès lundi 13 mai 2024. La Chaîne Météo anticipe une semaine "plus mitigée, pluvieuse et à nouveau nettement plus fraîche", un mauvais temps qui "pourrait être assez durable". Autant dire que le week-end prolongé de l’Ascension est le moment ou jamais pour profiter du soleil.