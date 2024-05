Animations : brocante, apéro-concert, spectacle, foire... que faire en Aveyron pour conclure ce week-end de l'Ascension ?

Centre Presse Aveyron livre ses idées de sorties pour ces vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai aux quatre coins du département.

Vendredi 10 mai

Cassagnes-Bégonhès : festi jardins au magasin Angles. De 8 h à 18 h.

Entraygues-sur-Truyère : ciné- orgue "Il sacco di Roma". à 21 heures, à l’église.

Espalion : 49e Salon international Méccano. Jusqu’au samedi 11, de 10 h à 18 h au centre Francis-Poulenc.

Goutrens : concours de belote à 20 h30. Soupe au fromage à 19 heures.

Lacalm : concours de belote au profit de l’APE. À partir de 20 h 30, à la ferme de la Violette.

Luc : vide-maison. Jusqu’au dimanche 12, de 8 h à 20 h.

Mur-de-Barrez : "Quelques jours pas plus", à 20 h 30, à la salle Bernard Tavernier.

Rodez : brocante estivale. Les 2e et 4e vendredis, de mai à octobre. Ouverte uniquement aux professionnels. Tarif exposant : 30 € (3x8 m). Tous les mois, le 2e vendredi du 10 mai au 25 octobre de 8 h à 18 h, tous les mois, le 4e vendredi du 24 mai au 25 octobre de 8 h à 18 h.

Saint-Saturnin-de-Lenne : cochon à la broche et spectacle d’improvisation à 20 h.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : exposition "Figures de vol". Jusqu’au dimanche 19, à la médiathèque.

Sébazac-Concourès : pièce de théâtre "Imagine" au profit des Restaurants du cœur, à 20 h 30, à La Doline.

Villefranche-de-Rouergue : concert gospel avec L’ensemble vocal Hearth’s light gospel, à 18 h, à la chapelle Sainte- Émilie-de-Rodat.

Villeneuve : boutique éphémère avec un collectif d’artistes et d’artisans locaux. Jusqu’au dimanche 12, de 10 h à 19 h, à la salle du Solier. Exposition "A l’ombre des arbres". De 16 h à 21 h, à l’atelier Ramplan.

Samedi 11 mai

Entraygues-sur-Truyère : ciné-orgue "Pierrot Pierrett". à 21 h, à l’église.

Espalion : 49e Salon international Méccano. Jusqu’au samedi 11 de 10 h à 18 h, au centre Francis-Poulenc.

Estaing : quine au profit de la section des Médiévales, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Goutrens : apéro-concert avec, à Contre-temps suivi d’un bal animé par DJ Oel Sampler, à 20 h. Gou’trail : 11 km ou 21 km, randonnée et courses enfants, à 16 h.

Lacroix-Barrez : repas dansant animé par Guillaume Fric, à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Lédergues : quine du comité d’animation, à 21 h, à la salle polyvalente.

Luc : vide-maison. Jusqu’au dimanche 12, de 8 h à 20 h.

Mur-de-Barrez : vente aux enchères d’œuvres d’art, vente d’objets artisanaux pour l’association « Chat sans toi (t) ».

De 14 h à 19 h, place de l’Église.

Nauviale : Randorallye : randonnées VTT. 7 h 30 : inscriptions, 9 h : départ VTT électrique, 9 h 15 départ VTT 65 km, 9 h 30 : départ VTT 43 km, 9 h 45 : départ VTT 27 km, 14 h 30 : départ VTT 8 km. Repas à 20 h.

Le Nayrac : concours de belote, à 20h, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château : spectacle de magie avec "Sylverchris & Mika’anim", à 15h, à la Maison des associations des Costes-Rouges.

Rodez : concert d’orgue par Franck Besingrand, à 20 h 30, à la cathédrale. Concert Arbouse recording, au musée Fenaille- accès cour de l’hôtel Jouéry.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : exposition "Figures de vol". Jusqu’au dimanche 19, à la médiathèque.

Valzergues : chemin des arts et nombreuses animations. Du samedi 11 au dimanche 12, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Villeneuve : boutique éphémère avec collectifs d’artistes et d’artisans locaux. Jusqu’au dimanche 12, de 10 h à 19 h, à la salle du Solier. Exposition "A l’ombre des arbres". De 10 h à 18 h, à l’atelier Ramplan.

Dimanche 12 mai

Baraqueville : brocante et puces. Brocante et vide-greniers cohabitent. Tarifs exposants : 1 emplacement (5 m linéaire) 10/12€ ; 2 emplacements (10 m linéaire) 18/20 €. Tous les mois, le 2edimanche jusqu’au 14 décembre, de 7 h à 13 h, espace Raymond-Lacombe (couvert). De 7 h à 13 h, à l’espace Raymond-Lacombe.

Centrès : marchés aux fleurs et plants de légumes. De 8 h 30 à 12 h, au château de Taurines.

Goutrens : concours du meilleur farçou, à 14 h. Déjeuner escargots, tripous, chèvre ou à la française, à 8 h.

Laguiole : spectacle d’acrobaties, à 15h, à la salle des fêtes.

Laissac : foire annuelle. Buvette et restauration sur place. Fête foraine.

Luc : vide-maison. Jusqu’au dimanche 12, de 8 h à 20 h.

Le Monastère : exposition de véhicules anciens et vide-greniers.

Marcillac-Vallon : concert d’orgue en l’église Saint-Martial à 16 heures.

Nauviale : Randorallye : randonnée pédestre. 8 h, inscriptions, 9 h 30, départ trail 16 km, 10 h, départ trail 11 km, 10 h 15, départ marche nordique et marche pédestre gastronomique 11 km à 8 h.

Onet-le-Château : déjeuner aux tripous-tête de veau ou café- viennoiseries, à 8 h, aux Costes-Rouges.

8 h-18 h, brocante et vide-greniers (complexe des Albatros). 15 h à 19h, thé dansant animé par Sylvie Naugès et son orchestre (complexe des Albatros). Vide-greniers. De 8 heures à 18 heures. Aux Costes-Rouges.

Pont-de-Salars : concours de pétanque en doublettes, à 14 h 30.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : exposition « Figures de vol ». Jusqu’au dimanche 19 à la médiathèque.

Valzergues : Chemin des Arts et nombreuses animations. De 10 h à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Villeneuve : boutique éphémère avec un collectif d’artistes et d’artisans locaux. Jusqu’au dimanche 12, de 10 heures à 19 heures à la salle du Solier. Concert d’orgue par Franck Besingrand, à 17 heures, à l’église. Exposition "A l’ombre des arbres". De 10 heures à 18 heures, à l’atelier Ramplan.