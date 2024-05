METEO. Orages, pluies et fraîcheur ce mardi 7 mai : profitez (ou pas) du dernier jour de perturbations avant le retour d'un temps plus sec

Le temps sera encore instable sur la France, et notamment dans la partie sud-ouest, on détaille.



Un temps encore perturbé, ce mardi 7 mai, sur la majeure partie de la France. Les averses sont fréquentes au sud de la Loire dès le matin, mais aussi à l'Est l'après-midi, sous un ciel souvent chargé et couvert, avec de possibles chutes de neige en montagne, Pyrénées et Alpes, à partir de 1 700 m.

Dans l'après-midi, des giboulées sont ponctuellement orageuses du Sud-Ouest au Massif central, et peuvent être parfois marquées, notamment en montagne.Les régions méditerranéennes restent à l'écart des pluies, avec de belles éclaircies sous un vent jusqu'à 60 km/h. Du mieux aussi sur le Nord-Ouest et le Nord du pays,avec un ciel très nuageux le matin avec quelques pluies, mais de belles éclaircies qui se développent en journée jusqu'à l'arrêt des quelques pluies en soirée.

Avec une "goutte froide" qui s'est installée ce lundi sur la Bretagne, les températures restent légèrement inférieures aux normales saisonnières. Les minimales vont de 6 à 10 degrés en général d'est en ouest, jusqu'à 13 en bord de mer, et les maximales varient entre 17 et 21 degrés en général, jusqu'à 22 ou 23 sur la Côte d'azur et la Corse.

Orages, crues, avalanches : encore des vigilances

46 départements en vigilance jaune. Météo France

Au total 46 départements restent sous le coup d'une ou plusieurs vigilances jaunes ce mardi. 17 départements dont 12 des 13 départements d'Occitanie (saud l'Hérault) sont en vigilance jaune pour les orages, ce mardi de 13 heures à 23 heures.

Il faudra faire encore attention aux crues dans 29 départements du sud-ouest à l'est et au nord, dont 2 en Occitanie, l'Aveyron et le Lot.

Enfin, les 5 départements pyrénéens et quatre départements alpins sur six (sauf les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes) restent en vigilance jaune pour les avalanches.