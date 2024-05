Orages : plus de 11 000 éclairs enregistrés dans le ciel en France cette nuit, voici les départements les plus touchés

L’Occitanie a été particulièrement foudroyée dans la nuit de dimanche à lundi, le Gers et l’Aveyron font partie des départements qui ont vu passer le plus d’éclairs.

Lors du passage de violents orages sur la France dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 mai 2024, plus de 11 000 éclairs ont été recensés par l’Observatoire français des tornades et des orages, Keraunos. Le Gers a été le département le plus foudroyé avec 1 518 éclairs, devant le Cantal (1 392 éclairs) et le Lot-et-Garonne (1 105 éclairs).

C’est dans le département de Saône-et-Loire que le plus grand nombre d’éclairs a été enregistré dans une même commune, la ville de Cronat a été la plus foudroyée de France (103 éclairs).

Les #orages se développent ce dimanche soir à l'avant immédiat d'un front froid lié à une dépression qui va gagner le nord-ouest de la France d'ici demain.



Fortes pluies et grêle sous plusieurs supercellules se produisent. Ces orages sont localement forts.



Image sat @eumetsat pic.twitter.com/5Aa5sxBvbg — Keraunos (@KeraunosObs) May 5, 2024

Où la foudre a frappé en Occitanie

Presque aucun département d’Occitanie n’a échappé aux orages :

Gers : 1 518 éclairs

Aveyron : 492 éclairs

Hautes-Pyrénées : 435 éclairs

Haute-Garonne : 191 éclairs

Tarn-et-Garonne : 183 éclairs

Lot : 173 éclairs

Tarn : 70 éclairs

Ariège : 61 éclairs

Pyrénées-Orientales : 25 éclairs

D’importants cumuls de pluie en Aveyron

Le plus grand nombre d’éclairs en Aveyron a été enregistré à Brommat (38), Villeneuve (36) et Therondels (23). Selon les données de la chaîne Météo Sud-Aveyron, les cumuls de pluie ont été très conséquents dans le département. Il est tombé près de 70 mm sur le secteur de Sonnac dans la soirée et 60 mm à Villefranche-de-Rouergue.

Il a notamment été relevé 46 mm à Decazeville, 37 mm à Firmi, 33 mm à Entraygues-sur-Truyère, 21 mm à Millau, 19 mm à Rodez et Rieupeyroux, ou encore 13 mm à Saint-Geniez-d’Olt.

.