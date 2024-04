Météo : 128 km/h, 112 km/h, 110 km/h… puissantes rafales en Aveyron samedi, voici les secteurs les plus touchés

Le vent n’a pas fait semblant en Aveyron, samedi 27 avril 2024. Certaines rafales ont atteint des pointes à 128 km/h.

Placé en triple vigilance jaune pour le vent, les orages et la pluie, samedi 27 avril 2024, l’Aveyron a composé avec d’importantes rafales. Certaines ont nettement dépassé les 100 km/h, avant que les trois alertes ne prennent fin.

Jusqu’à 128 km/h

Le vent a soufflé de plus en plus fort à mesure que les heures défilaient, en ce dernier samedi du mois. La plus forte a atteint 128 km/h à hauteur du sommet de la Pouncho d’Agast, près de Millau. 112 km/h à Alpuech, 110 km/h sur le Viaur… Les valeurs ont été remarquables. Voici les relevés de Météo Sud-Aveyron :

128km/h au sommet de la Pouncho d’Agast (à 19h)

112km/h à Alpuech

110km/h près du pont de Tanus sur le Viaur

108km/h à Soulobres (Millau)

106km/h sur les hauteurs de Ségur

102km/h au sommet du Keymar, au-dessus de Pruines et à l’aire d’envol de Brunas (Creissels)

101km/h près de Novis (Sévérac d’Aveyron)

99km/h à l’aéroport de Rodez

92km/h à l’aérodrome de Villefranche de Rouergue

90km/h sur le Larzac, près de Prévinquières (Cornus)

89km/h sur les hauteurs de Plaisance

87km/h sur les hauteurs de Montlaur.

75km/h à Espalion

Déjà de grosses rafales le matin

Durant la matinée de samedi, de grosses rafales avaient déjà été enregistrées dans le département. 108 km/h sur la Pouncho d’Agast, 100 km/h à l’aire d’envol de Brunas (Creissels) et près de Novis (Sévérac d’Aveyron) et près de 85 km/h à Rodez.

Si plusieurs chutes d’arbres ont été recensées dans le département samedi 27 avril, le Service départemental d’incendie et de secours, grandement sollicité, ne déplorait heureusement aucun blessé, ce dimanche matin.

Vigilance levée… mais gare aux crues

La vigilance jaune pour le vent a été levée, tout comme celles concernant la pluie et les orages. Mais l’Aveyron n’est pas pour autant épargné par Météo France. Ce dimanche 28 avril 2024, le niveau d’alerte est maintenu, mais pour le risque de crues.