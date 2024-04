CARTE. Météo : vent, crues, orages, pluie… 40 départements dont l’Aveyron en vigilance jaune, ce dimanche

Si la vigilance orange lancée par Météo France a été levée, ce dimanche 28 avril 2024, 40 départements restent malgré tout en jaune.

Huit territoires étaient placés en vigilance orange par Météo France, samedi. Ce dimanche 28 avril 2024, il n’y a que du jaune au programme, pour 40 départements.

Cinq motifs à surveiller

Les départements qui sont en vigilance jaune le sont pour cinq motifs différents : vent, crues, orages, pluie et avalanches. Le secteur allant du Finistère au Nord doit majoritairement composer avec les orages, tandis que du Jura aux Pyrénées-Orientales, pluie et risque de crues sont au rendez-vous. Il faut aussi veiller sur les avalanches dans les Pyrénées ou les Alpes.

40 départements en jaune, ce dimanche 28 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Neuf départements d’Occitanie en jaune

Parmi les 40 territoires de l’Hexagone en vigilance jaune, figurent les deux tiers de l’Occitanie. Neuf de ses 13 secteurs sont concernés par l’alerte de Météo France, des crues à la pluie en passant par les avalanches. Voici qui est concerné :

Lozère, Gard, Hérault : crues et pluie

: crues et pluie Aveyron, Aude : crues

: crues Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales : avalanches

Quelle météo en région ?

Ce dimanche, c’est une météo variée qui animera l’Occitanie. Des éclaircies sur l’ouest, des nuages au plein coeur du territoire, et des pluies côté Lozère, Gard et Hérault ce matin et cet après-midi, avant une soirée où les averses viendront perturber également l’Aveyron, le Tarn, les Pyrénées-Orientales ou encore la Haute-Garonne.

Jusqu'à 17°C au plus fort de la journée en Occitanie, en ce dernier dimanche d'avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Côté températures, elles iront jusqu’à 17°C sur la moitié ouest de la région mais aussi le Tarn et l’Aude.