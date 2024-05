Météo : le soleil a fait son grand retour sur Rodez, jusqu’à quand pourra-t-on en profiter ?

Attendu en grande pompe, le soleil a fait son grand retour à Rodez au moment de se lancer dans cette deuxième semaine de mai 2024. Jusqu’à quand pourra-t-on compter sur les rayons ?

C’est l’excellente nouvelle de ce pont de l’Ascension : le soleil et la douceur sont de retour du côté de Rodez, après des premiers jours de mai loin d’être radieux. Jusqu’à quand cette belle météo va-t-elle suivre le Piton ?

Un vendredi ensoleillé…

Selon les prévisions de Météo France, ce vendredi 10 mai 2024 sera du même acabit que jeudi : le soleil va briller sur la préfecture de l’Aveyron, du matin au soir. Côté températures, elles seront de 13°C d’entrée de jeu, avant de grimper à 22°C au plus fort de la journée, avant de se maintenir à 17°C dans la soirée. Le vent soufflera légèrement, à 15 km/h seulement.

Un vendredi radieux du côté de Rodez, ce 10 mai ! Météo France - Capture d'écran

… avant un week-end radieux

Cette belle atmosphère n’a pas prévu de plier bagage à l’occasion du deuxième week-end du mois. Grand soleil au programme pour le samedi 11 mai, avec des maximales qui seront un tout petit peu plus élevées que la veille (23°C). Un léger vent sera de nouveau de la partie, selon Météo France (15 km/h).

Pour dimanche, rebelote avec un ciel qui sera malgré tout voilé, mais n’empêchera pas le soleil d’effectuer de solides percées. Lex maximales grimperont à 21°C !

Nouvelle ambiance radieuse dimanche… avant une dégradation annoncée par Météo France. Météo France - Capture d'écran

La chute pour lancer la semaine ?

Toujours selon les prévisionnistes, l’atmosphère pourrait déjà se gâter dès dimanche soir à Rodez, avec un risque d’orages. Pour la suite, l’indice de confiance est réduit, du fait du délai entre le bulletin et le jour analysé. Météo France table sur un lundi nuageux, et le retour de la pluie pour mardi et mercredi sur le Piton. Et des maximales qui, sans surprise, seront en baisse : 15°C pour les 14 et 15 mai.