Autorisation d’abattage de chiens errants en Aveyron : "Aucun animal n’a été abattu", la préfecture se justifie

"Face aux attaques subies par les troupeaux depuis plusieurs semaines, les services de l’État et les lieutenants de louveterie restent mobilisés pour soutenir les éleveurs", rappelle le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti.

Saisi par l’association Société nationale pour la défense des animaux (SNDA) et l’association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux", le tribunal administratif de Toulouse a décidé de suspendre l’arrêté pris par le préfet de l’Aveyron, le 10 avril dernier, autorisant l’abattage des "chiens errants, divagants ou malfaisants" dans cinq communes du Sud-Aveyron (lire nos précédentes éditions).

Une décision très attendue par les défenseurs des animaux commentée dès hier par Charles Giusti. "Le préfet de l’Aveyron prend acte de cette suspension", peut-on lire dans un communiqué publié à la publication de la décision de justice. Communiqué qui précise certains autres points quant à la finalité dudit arrêté.

"Aucun chien n’a été abattu"

"Contrairement aux assertions des associations, l’arrêté suspendu ne visait aucunement à organiser un abattage sauvage des chiens errants dans le département de l’Aveyron. Il était en effet particulièrement encadré : il s’agissait, sur une période extrêmement courte (un mois) et sur un territoire restreint (cinq communes), au titre de la mission confiée aux agents de l’Office français pour la biodiversité (OFB) de la brigade "grands prédateurs" (dite aussi "brigade loup") ainsi qu’aux lieutenants de louveterie, d’abattre un prédateur d’ovins ; celui-ci pouvant être un chien et non un loup (l’arrêté précisait que seuls les chiens ayant causé des dommages aux troupeaux ou susceptibles d’en causer étaient concernés par cette disposition), et dont la capture s’avérait impossible", pointe le communiqué. Qui confirme : "à ce jour, il convient de souligner qu’aucun chien n’a été abattu dans ce cadre particulièrement restrictif."

66 attaques et 256 victimes

Solution envisagée pour répondre au désarroi des éleveurs sud-aveyronnais confrontés à une recrudescence d’attaques des troupeaux, l’arrêté préfectoral est ainsi suspendu " jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. " Et de préciser : "Face aux attaques subies par les troupeaux depuis plusieurs semaines, les services de l’État et les lieutenants de louveterie restent mobilisés pour soutenir les éleveurs durement éprouvés par ces prédations et mettent tout en œuvre, avec l’appui de la brigade loup (présente depuis la mi-avril et qui sera à nouveau mobilisée à partir de la semaine prochaine), pour les faire cesser", rappelle toutefois la préfecture.

" En Aveyron, l’année 2023 est celle qui a connu le plus grand nombre de dommages aux troupeaux, imputables au loup (" loup non écarté ", selon la classification de l’OFB) depuis que sa présence est avérée dans le département. Sur cette seule année 2023, ont été dénombrées, à l’échelle du département, 66 attaques et 256 victimes. Ce bilan dramatique se confirme malheureusement en 2024 : ainsi, ont déjà été recensées 13 attaques sur 64 ovins. Plus précisément, sur le territoire des 5 communes concernées par l’arrêté, 31 attaques ont eu lieu en 2023 avec 128 ovins tués et, depuis le début de l’année 2024, ce bilan est déjà de 12 attaques et 53 ovins prédatés, les dernières attaques ayant eu lieu ce week-end. Par ailleurs, sur ce même territoire, un chien errant dont les caractéristiques morphologiques sont proches de celles du loup (chien de type Saarloos, issu d’un croisement louve/chien), a été photographié en mars dernier. Il a été aperçu par les agents de l’État mandatés pour venir en appui des éleveurs concernés par ces attaques répétées, rendant tout à fait possible le risque que certaines (de) ces attaques lui soient imputables. Pour mémoire, un chien Saarloos a d’ailleurs été à l’origine d’une prédation de 44 ovins en 2016, sur le territoire de la commune de Nant", conclut-il.