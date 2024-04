MÉTÉO. L’Aveyron placé en vigilance jaune crues, voici les secteurs où il est tombé le fort cumul de pluies

La fin du mois d’avril et le début du mois de mai seront encore fortement marqués par des épisodes de pluie en Aveyron.

L’Aveyron est placé en vigilance jaune crues ce lundi 29 avril 2024, comme trois autres départements d’Occitanie (Lozère, Hérault, Gard). Comme l’indique Météo Sud-Aveyron, "les cumuls de pluie approchaient ou dépassaient les 100 mm depuis le début de l’épisode sur l’extrémité Sud du département ce dimanche soir".

L’Aveyron en vigilance jaune crues

Le mauvais temps va d’ailleurs se poursuivre cette semaine. "Le temps restera gris et maussade avec des pluies pour les journées de lundi, mardi et mercredi. La fin de semaine et le week-end prochain devraient être beaucoup moins arrosés mais sous un ciel toujours nuageux et accompagné de températures encore un peu faibles pour la saison", annoncent déjà les prévisionnistes.

Les cumuls

"Les précipitations orageuses du week-end ont donné d’importants cumuls". Voici où les cumuls de pluies les plus importants ont été jusqu’ici recensés :

69 mm à Espeyrac

64,5 mm à Anglars-Saint-Félix

63 mm à Cransac

59 mm à Firmi et à Lanuéjouls

53 mm à Galgan et à Auzits

48 mm à Monteils

46 mm à Rignac

44 mm à Rouens

42,5 mm à Villefranche-de-Rouergue

35 mm à Campouriez

34 mm à Entraygues-sur-Truyère

29 mm à Rieupeyroux

28 mm à Montézic

25 mm à Cantoin

23 mm à Alpuech

22 mm à Capdenac-Gare

11 mm à Pradinas, Le Nayrac et à Saint-Geniez-d’Olt

10,5 mm à Villecomtal et à Clairvaux-d’Aveyron

7,5 mm à Rodez

6 mm à Espalion

110 mm aux Tapies sur le Causse de Guilhaumard (Cornus)

90 mm sur les hauteurs de Mélagues

Plus de 85 mm sur le secteur de la Croix-de-Mounis

73 mm à Roqueredonde

65 mm à Murat-sur-Vèbre

61 mm à Brusque

55 mm au Caylar

38 mm au Clapier

33 mm à Saint-Méen

29 mm à Lanuéjols

26 mm à Cornus

24 mm à Nant

Quel temps pour les prochains jours ?

Toujours selon Météo Sud-Aveyron, la grisaille sera au rendez-vous du reste de la semaine. "Les nuages devraient être encore nombreux jeudi matin avec un risque de petites pluies. Les températures seront très fraîches le matin, autour de + 1/4 °C. Elles s’élèveront en journée jusqu’à 7/9 °C sur les reliefs et 14/16 °C dans les basses vallées du département. Ensuite, le ciel devrait être à nouveau nuageux et couvert pour la fin de semaine et le week-end mais avec peu de pluie. Les températures pourraient gagner quelques degrés mais resteront inférieures aux normes de saison…"