CARTE. Météo : fortes pluies localement, crues et avalanches, vingt départements placés en vigilance jaune ce 29 avril

Météo France annonce de fortes pluies ce lundi 29 avril. Des alertes jaunes ont été émises sur la plupart des départements de l’Occitanie pour crues et avalanches.

Si vous espériez retrouver un ciel bleu et le soleil, il faudra encore patienter. Cette semaine encore, les conditions météo resteront perturbées. Comme l’indique La Chaîne Météo, "la France reste influencée par un système de basses pressions qui apporte des pluies, des averses, voire des orages, le tout dans une certaine fraîcheur à quelques exceptions près".

[1/6] Temps durablement maussade, pourquoi donc?\ud83d\udd0d



La situation évolue peu depuis hier avec des #pluies parfois durables et un ciel totalement couvert sur une bonne partie de la région. Elle est due à l'arrivée d'une perturbation hier...



Vingt départements en vigilance jaune

Imperméable et parapluie sont donc de rigueur ce lundi 29 avril 2024 sur une grande partie de l’Hexagone. "Le temps reste pluvieux de l’Occitanie à la Bourgogne. L’axe pluvieux qui s’étirait du Languedoc vers la Franche-Comté se décale peu à peu vers l’ouest. "Il pleut une grande partie de la journée du sud de l’Aquitaine et surtout de l’Occitanie vers la Bourgogne", précise Météo France qui, dans son bulletin météo de 6 h du matin, place vingt départements en vigilance jaune pluie inondations et crues.

Vingt départements placés en vigilance jaune ce lundi 29 avril 2024. Document - Météo France

Pas-de-Calais (crues)

Somme (crues)

Saône-et-Loire (crues)

Rhône (crues, pluie inondation)

Loire (crues, pluie inondation)

Haute-Loire (pluie inondation)

Ardèche (crues, pluie inondation)

Savoie (avalanches)

Hautes-Alpes (avalanches)

Isère (avalanches)

Alpes-de-Haute-Provence (avalanches)

Alpes-Maritimes (avalanches)

Aveyron (crues)

Lozère (crues)

Gard (crues)

Hérault (crues)

Ariège (avalanches)

Haute-Garonne (avalanches)

Hautes-Pyrénées (avalanches)

Pyrénées-Orientales (avalanches)

Des cumuls importants sur l’Occitanie

Les cumuls s’annoncent significatifs sur l’Occitanie mais bénéfiques de l’Hérault aux Pyrénées-Orientales. Comme l’indique InfOccitanie, "on attend de 10 à 30 mm de précipitations sur l’ensemble des départements, localement 30 à 50 mm sur la journée". Pour les plaines du Roussillon, c’est une bonne nouvelle au vu de l’importante sécheresse dont souffrent l’Aude et les Pyrénées-Orientales depuis cet hiver.

La grande majorité du pays et l’ensemble de l’Occitanie seront sous la pluie ce 29 avril. Document - Météo France

Aveyron, Lozère, Hérault et Gard en vigilance crues

Les précipitations concernent aussi une partie Ouest du département de l’Hérault tandis qu’elles sont bien moins nombreuses dans l’Est de l’Hérault, le Gard et les Cévennes, ce lundi 29 avril. Quatre départements d’Occitanie, l’Aveyron, la Lozère, l’Hérault et le Gard sont placés en vigilance jaune crues.

Dans le reste de la France, "des ondées plus faibles débordent de part et d’autre du Limousin et du Berry à la Champagne-Ardenne et des Alpes du nord aux frontières allemandes, sous un ciel changeant, souvent très voilé", toujours selon Météo France. En revanche, "le temps sera sec en Provence-Alpes-Côtes-d’Azur mais sous un épais voile d’altitude. Le soleil se montrera plus généreux en Corse. Plus à l’ouest, du nord de l’Aquitaine aux abords de la Manche, éclaircies et passages nuageux se partagent le ciel. En fin de journée, un peu de pluie aborde la pointe bretonne avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation".

Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales en alerte avalanches

Quatre autres départements d’Occitanie sont, eux, placés en vigilance jaune avalanches par Météo France. Il s’agit de la Haute-Garonne, de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

Des températures fraîches

Ce lundi matin, les températures minimales varient de 1 et 6 degrés sur le quart nord-ouest du pays, 6 à 10 degrés ailleurs avec localement 12 à 15 près de la Méditerranée. Les températures maximales sont comprises entre 15 et 20 degrés en général, avec localement 21 à 25 sur la Côte d'Azur et la Corse.