MÉTÉO. Le Tarn en crue : en Aveyron, treize communes placées en vigilance jaune jusqu’au 3 mai

Jusqu’au vendredi 3 mai, le haut Tarn est placé en vigilance jaune crue en raison des fortes pluies qui touchent l’Aveyron depuis plusieurs jours.

Depuis plusieurs jours, des pluies incessantes touchent le département de l’Aveyron comme la majorité de la France. Ce jeudi 2 mai 2024, la préfecture de l’Aveyron a décidé de placer pas moins de treize communes en vigilance jaune crue, comme l’indique Midi Libre.

Le haut Tarn sous étroite surveillance

L’alerte concerne le tronçon du haut Tarn pour ces prochaines 48 heures. Ce jeudi matin, à 9 h 30, le Tarn avait déjà atteint un niveau de 2,40 m à Millau. Encore loin des 5 m du mois de mars dernier.

Voici les treize communes en vigilance jaune :

Aguessac

Compeyre

La Cresse

La Roque-Sainte-Marguerite

Millau

Mostuéjouls

Nant

Paulhe

Peyreleau

Rivière-sur-Tarn

Saint-André-de-Vezines

Saint-Jean-du-Bruel

Veyreau

Cette vigilance est valable pour 48 heures, soit jusqu’à ce vendredi 3 mai au soir.

Des risques possibles de débordements ou de montée rapide des eaux

"L’ensemble des secteurs concernés bénéficient d’une bonne réactivation des pluies qui, sans être très soutenues, sont continues jusqu’à ce jeudi matin", indique la préfecture. Et d’ajouter des risques possibles " de débordements localisés et (ou) une montée rapide des eaux" avec, aussi, "des conditions de circulation qui peuvent être rendues difficiles localement. Cette situation nécessite une vigilance particulière pour les campings et toutes les activités de loisirs aux abords des rivières".

L’Aveyron également en crue

Par ailleurs, du côté de Villefranche-de-Rouergue, la rivière l’Aveyron est actuellement aussi en crue. Les quais à Villefranche-de-Rouergue ont été submergés et le parking a été fermé en cas de risques d’inondation, indique La Dépêche du Midi.