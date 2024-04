"Une petite charpente construite en 3 heures pour protéger l’édifice" : les touchants remerciements du maire de Veyreau dont le clocher de l’église a été foudroyé

Les trois cloches de l'église de Veyreau menaçaient de s'effondrer en raison de la foudre qui a frappé le clocher de l'édifice. Elles sont désormais mises en sécurité grâce à la mobilisation des pompiers et des habitants.

Dans la nuit du 8 au 9 avril 2024, le clocher de l’église de Veyreau a été entièrement détruit par un incendie. Le feu s’est déclaré en raison de la foudre qui s’est abattue sur l’édifice, mettant en péril les trois cloches. En raison de la structure fragilisée par le sinistre, elles menaçaient de s’effondrer.

Une toiture provisoire reconstruite en 48 heures

Des sapeurs-pompiers d’une unité spécialisée, l’Usar (Unité de sauvetage, d’appui et de recherche) ont œuvré pendant 48 heures pour sécuriser l’église et reconstruire une toiture provisoire. Ce jeudi 11 avril, le maire du village, Régis Cartayrade, a souhaité s’adresser aux habitants de la commune, aux pompiers qu’il a remerciés et plus largement aux Aveyronnais qui ont été nombreux à adresser des messages de solidarité, comme le rapporte Midi Libre.

"Les habitants de Veyreau ont mal à l’âme"

"Les habitants de Veyreau ont mal à l’âme. C’est dans la nuit du 9 avril 2024 que l’orage a grondé vers 3 h du matin. La foudre a pris pour cible le clocher de notre village. Nous ne savions pas à cette heure que nous allions assister à un spectacle de désolation. En effet, dans cette nuit sans lune, nous avons eu un éclairage d’une grande intensité non fourni par un fournisseur d’énergie, ni par un astre (lunaire ou solaire) mais par un gigantesque incendie qui nous a détruit le clocher de notre église. Lui qui pointait orgueilleusement vers le ciel et qui faisait la fierté des Veyralens n’est plus."

"Cette destruction ne laisse personne indifférent […] Aussi, nous avons tous mal à l’âme. Bien qu’abasourdis par cet événement, il n’est pas question de se laisser abattre et nous allons faire le nécessaire pour effacer cet état de fait. Nous allons trouver l’énergie et le reste pour reconstruire et oublier ce qui est pour nous un cauchemar."

"Je remercie les pompiers aveyronnais pour leur intervention sans relâche pour vaincre les flammes de mon église ; le dévouement et le travail assidu des habitants du village, a permis la création en trois heures d’une petite charpente pour protéger l’édifice. Cette charpente provisoire va permettre de mettre en sécurité les trois cloches et la couverture provisoire. Je remercie également les habitants de Veyreau pour les gentilles attentions apportées aux pompiers (café, gâteaux…)."