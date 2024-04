Aveyron : "un pilote = un arbre", ou quand le rallye du Rouergue replante (enfin) la forêt incendiée à Mostuéjouls

Cette opération initiée en juillet 2022 par les organisateurs du rallye du Rouergue, juste avant le gigantesque incendie du mois d'août dans le Sud-Aveyron, a enfin trouvé sa finalité, ce mercredi 10 avril.





Le lundi 8 août 2022 se déclarait à Mostuéjouls l'un des plus importants incendies que l'Aveyron ait connu, emportant plus de 1 300 hectares de forêts et de végétations.

Un mois avant jour pour jour, du 7 au 9 juillet se déroulait le 48 rallye du Rouergue, fort cette année de 155 équipages.

Quel rapport entre les deux événements, direz-vous ? Ce rapport vient de s'établir ce mercredi 10 avril 2024, quand les organisateurs du rallye du Rouergue se sont rendus sur la commune de Mostuéjouls, deux ans après une opération mise en place lors du rallye 2022 : un pilote = un arbre.

Compenser l'empreinte carbone

Ces arbres devaient à l'origine être plantés au château de Floyrac, sur un terrain mis à disposition par le départment, une opération qui avait pour but de "compenser l'empreinte carbone" du rallye en plantant autant d'arbres que de pilotes alignés au départ de l'épreuve, soit 155 arbres en 2022, précisent les organisateurs.

Un mois plus tard, avec l'incendie de Mostuéjouls, la donne a changé. Avec plus de 1 300 hectares partis en fumée, les quelque 155 arbres "récoltés" par le rallye du Rouergue avaient trouvé leur utilité.

Un érable pour commencer

Les organisateurs du rallye du Rouergue ont donc préféré, en accord avec le président du Conseil départemental de l'Aveyron Arnaud Viala, venir en aide à la commune de Mostuéjouls en apportant leur quote-part au reboisement des surfaces incendiées. Une aide qui s'est traduite par un don de 8000€ à la commune pour le reboisement, le débroussaillage et la formation à la prévention des risques. Et qui s'est enfin matérialisée sur le terrain ce mercredi 10 avril avec la plantation du tout premier arbre "made in rallye du Rouergue", un érable. Les 154 autres arbres seront plantés lorsque la biodiversité de la commune sera fin prête à les accueillir, souligne Midi Libre.