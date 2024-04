Rodez : les Restos du Cœur reçoivent un nouveau caisson frigorifique

Lidl, partenaire des Restos du coeur, a remis à l'antenne de Rodez un camion frigorifique.

Mardi 23 avril 2024, les Restos du Cœur de Rodez étaient heureux d’accueillir un nouveau caisson frigorifique remis par l'enseigne Lidl. Partenaire de l’association au niveau national depuis 2011, c’est la première fois que ce geste trouve un écho en Aveyron.

Il faut rappeler que l’enseigne finance des projets et camions froids à hauteur de 6 millions d’euros par an dans toute la France. Ces dons se font notamment via des opérations zéro gaspillage (vente de cagettes à 1 euro). Deux représentantes de Lidl et plusieurs bénévoles des Restos du Cœur de Rodez étaient présents pour voir l’arrivée du don du congélateur. Une bonne action qui a ravi la ville.