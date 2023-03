Occitanie : dans quels départements le nombre de bénéficiaires des Restos du Coeur a-t-il le plus augmenté ?

Avec l'inflation et la crise énergétique, ils sont de plus en plus nombreux en France à s'en remettre aux Restos du Coeur pour s'alimenter. Et l'Occitanie n'échappe pas à la règle. On détaille.



Dans son dernier rapport paru en novembre 2022, les Restos du Coeur ont constaté une hausse des bénéficiaires de 12% par rapport à 2021. À cette date, plus d'un million de personnes en France étaient bénéficiaires des quelque 140 millions de repas servis par l'association créée par Coluche. En mars 2023, avec une inflation galopante et la crise énergétique, nul doute que le flux de personnes précaires prenant la direction des restos du Coeur pour simplement se nourrir continue de croître dans tous les territoires. En Occitanie, l'Aveyron se paupérise le plus En Occitanie, où près de 5,525 millions de repas ont été servis entre fin décembre 2022 et le 1er mars 2023 à 41 188 personnes, le constat est le même : en 1 an, le nombre de bénéficiaires des Restos a grimpé de 21%. Et le département de l'Aveyron affiche une hausse record (certains parlent même de "paupérisation" du département). Voici selon Midi Libre le classement des départements de la région où la hausse du nombre d'inscrits aux restos du Coeur a été la plus importante sur un an. 1. Aveyron : +52,6% (2 023 bénéficiaires)

2. Tarn : +34,8% (2 326)

3. Tarn-et-Garonne : 26,4% (2 139)

4. Lot : +25% (1 502)

5. Hérault : +22,3% (10 676)

6. Gers : +21,8% (1 095)

7. Pyrénées-Orientales : +21,1% (4 450)

8. Aude : 20,6% (2 854)

9. Haute-Garonne : 20,2% (6 434)

10. Lozère : 20,1% (717)

11. Ariège : 11,9% (1 465)

12. Gard : +9,4% (4 151)

Gard : +9,4% (4 151) 12. Hautes-Pyrénées : 9,4% (1 356)