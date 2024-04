Dix-huit écoliers de l’Aveyron ont rendez-vous les 6 et 7 juin à Clairefontaine avec les Bleus de Mbappé !

Les écoliers d’Agen-d’Aveyron ont remporté un concours national : ils vont bien aller à la rencontre des Bleus de Mbappé pendant deux jours à Clairefontaine.

C’est une liste de 18 enfants qui était autant attendue en Aveyron que celle des 23 Bleus pour l’Euro-2024 d’un certain Didier Deschamps. Et si l’officialisation par la fédération française de football doit intervenir ce vendredi 26 avril, l’information est déjà parvenue jusqu’au District de football de l’Aveyron, ce jeudi 25 avril : l’école Saint-Joseph d’Agen-d’Aveyron a remporté le concours national du programme "Foot à l’école" ! Résultat, la classe multiniveaux CE-CM de la maîtresse Adeline Creyssels est invitée à passer les 6 et 7 juin à Clairefontaine, le temple du football français, en marge de la préparation des Bleus pour l’Euro. Exceptionnel !

Car les stars de l’équipe de France devraient être toutes là, les Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé… Et les petits Agentols passeront qui plus est une nuit proche de ces étoiles du football puisque le programme de cette immersion prévoit un début à 12 heures, le jeudi 6 juin, et un départ, le lendemain vendredi 7 juin, à 14 heures. "Franchement, leurs œuvres sont magnifiques, je suis confiante !", avait ainsi déclaré Candy Evrard-Roumec, responsable en Aveyron, pour le District, du programme éducatif fédéral "Foot à l’école", il y a quelques semaines dans nos colonnes, alors qu’elle avait eu le bonheur de voir deux écoles du département, qui plus est distantes de seulement quelques kilomètres l’une de l’autre, Saint-Joseph, à Agen-d’Aveyron donc, et l’école publique de Gages, être lauréates des concours départemental puis régional (académie de Toulouse).

En effet, au départ, 31 écoles aveyronnaises ont participé à ce programme, incluant un cycle de six séances de football à l’école, mais également un volet artistique sur le thème "quand le football rencontre les Jeux olympiques et paralympiques".

Gages 3e au national dans le concours "dynamique"

"On a eu le choix entre la réalisation d’une œuvre statique ou dynamique, expliquait ainsi l’enseignante agentole. Les enfants ont alors choisi de confectionner une maquette représentant un ballon en papier mâché posé sur un terrain. Ballon surmonté de la flamme olympique de laquelle se déplie un abécédaire avec des définitions de leurs propres compositions sur le domaine sportif mais également des valeurs comme inclusion, solidarité, tolérance…" A quelques encablures de là, c’est via une vidéo que les petits Gageois avaient eux aussi remporté la mise aveyronnaise et régionale, en dynamique donc.

La réunion du jury national, à Paris, ces derniers jours, a donc consacré la maquette d’Agen-d’Aveyron, et classé 3e la vidéo des écoliers de Gages.