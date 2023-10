Se chauffer pas cher en Aveyron : Condom-d’Aubrac touche du bois avec l’affouage

Le parc naturel régional de l’Aubrac a établi une charte forestière qui court jusqu’en 2026. Elle s’appuie sur un partenariat avec l’office national des forêts (ONF), le centre régional de la propriété forestière (CRPF) et l’association des collectivités forestières (Cofor) et la Maison familiale rurale de Javols. Le parc propose une aide financière à travers le dispositif Sylv’acctes qui organise des levées de fonds auprès de collectivités et d’entreprises pour financer des travaux sylvicoles à hauteur de 70 % dans les forêts privées et 50 % dans les forêts publiques.

Le massif de l’Aubrac comme la France, est recouvert d’un tiers de forêts. Sur l’Aubrac : 15 % de forêts publiques (domaniales, communales ou sectionales) gérées par l’ONF et 75 % de forêts privées. On compte 35 % de forêts dites anciennes, qui ont plus de 100 ans, important pour la biodiversité. Le parc a même mis en place un trophée pour sensibiliser et restaure des bandes boisées.