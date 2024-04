Gérald Darmanin : "À Marseille comme en Aveyron, on combattra la drogue"

Inauguration du nouveau commissariat de Rodez ponctuée d’un discours contre le trafic de stupéfiants, meeting dans le cadre des Européennes à Olemps… Le ministre de l’Intérieur a fait escale en Aveyron, ce jeudi 25 avril.

Ministre de l’Intérieur, soutien de Renaissance pour les futures élections européennes… Gérald Darmanin a alterné les costumes lors de son escale en Aveyron jeudi 25 avril 2024, quelques heures après avoir siégé au premier rang du discours d’Emmanuel Macron à La Sorbonne et avant de rallier Marseille aujourd’hui afin de détailler le dispositif de sécurité mis en place pour l’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port, le 8 mai. Autant dire que sa visite s’est déroulée au pas de course et chronomètre en mains pour ses équipes.

Sept millions d’euros

Elle était surtout attendue pour l’inauguration du nouveau commissariat de Rodez, avenue de l’Europe. S’il ne sera opérationnel que le 17 mai, Gérald Darmanin a salué un "magnifique outil de travail pour les fonctionnaires". Avec notamment une surface doublée, en comparaison à l’ancien, situé en cœur de ville et appelé à devenir une Maison de santé dans le futur…

Au total, sept millions d’euros ont été nécessaires à cette réalisation. Qui, au-delà d’une amélioration des conditions de travail, doit permettre aux fonctionnaires d’"intervenir plus facilement, a assuré le ministre. Et s’il a souligné "des chiffres de la délinquance en baisse" dans le département, il a appuyé son discours sur le combat contre le trafic de drogue "à Marseille comme en Aveyron !".

En pointant notamment du doigt les consommateurs : "Ils créent l’offre donc le deal. Il n’y a pas de petites consommations, pas de petites drogues… Tout cela participe à une économie parallèle qui permet l’ouverture de commerces illégaux avec du blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou encore de la prostitution." Depuis leur création en 2020, 1 451 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées en Aveyron, a indiqué le ministre à la suite de sa visite express du nouveau commissariat.

Opération "Place nette" : où se déroulera-t-elle ?

Comme annoncé, ce jeudi, Gérald Darmanin a aussi rappelé qu’il comptait mener une opération "Place nette" dans le département. Sans dévoiler davantage de détails. "Le préfet aura à cœur de communiquer prochainement sur cela. Mais en attendant, on ne va pas annoncer de lieux… Ce serait comme donner l’heure d’un contrôle dans les transports publics", a-t-il souri, tout en assurant qu’une telle opération antidrogue, particulièrement médiatisée depuis sa création en mars dernier, était "aussi justifiée" dans un département loin d’être réputé pour ses points de deal…

"Ce sera réalisé dans des proportions moindres qu’ailleurs", a-t-il assuré. Avant de prendre la direction de la brigade de gendarmerie de Pont-de-Salars pour s’entretenir avec les militaires en poste. Il s’est ensuite rendu à Olemps, en début de soirée. Cette fois, dans le costume d’homme politique, plus de gouvernement, pour y tenir un meeting en soutien de Valérie Hayer, tête de liste Renaissance lors des prochaines élections européennes et au plus bas dans les sondages. "Les sondages ne font pas une élection", a tenté de rassurer son camp Gérald Darmanin… Il prendra la route de Marseille dans la matinée, après un dernier échange avec des forces de l’ordre, volontaires, ce vendredi 26 avril matin en préfecture de Rodez.