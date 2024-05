Tennis : "On croit au maintien en N3", assure la capitaine ruthénoise Charlène Roualdès

Avant la réception de L’Isle-Jourdain, dimanche 5 mai à partir de 9 heures à Vabre, à l’occasion de la troisième journée de Nationale 3, la capitaine ruthénoise Charlène Roualdès revient sur le début de saison de son équipe et ses ambitions.

Comment s’est passée votre découverte de la Nationale 3, le week-end dernier à Marseille ?

On est parti la veille car notre premier match était le dimanche à 9 heures. Et la dernière rencontre a fini à 16 heures. Retour à Rodez à minuit. Pour une première, c’était spécial en plus d’une montée d’adrénaline.

Pour une première en N3, la défaite 5-1 n’est-elle pas un peu lourde ?

Oui, quant au résultat, mais dans le contenu, on sait qu’on peut faire quelque chose d’intéressant dans ce championnat. On avait affaire à de gros classements. Les Marseillaises se sont présentées avec des – 2/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6. Pratiquement cinq classes au-dessus de nos niveaux.

De leurs propres aveux, elles pensaient nous mettre une fessée dans tous les matchs et elles ont été surprises par notre niveau. Kelly (Ngaimoko) et Agathe (Trulla) ont gagné un double, et en simple, deux rencontres ont été très accrochées.

Cette rencontre s’est jouée sur terre battue. Cela vous a-t-il perturbé ?

On n’est pas des spécialistes de cette surface, même si certaines d’entre nous y jouent quelques fois. Ce n’est pas la même approche de jeu bien sûr, mais cela n’a pas joué face à dans joueuses confirmées.

Pour la deuxième journée, vous recevez ce dimanche L’Isle-Jourdain, qui a perdu 6-0 la semaine dernière. Que savez-vous de cette équipe ?

On sait qu’elles ont des joueuses classées 1/6 et 3 joueuses 3/6. C’est encore trois classes au-dessus de nous mais on est optimiste. Le maintien risque de se jouer face à elles. On a encore quatre journées et sur ce qu’on a montré le week-end passé, on croit au maintien.

Alignerez-vous la même équipe ?

Oui, sauf moi. Je suis prise par le travail à la foire de Baraqueville et je ne peux pas me libérer. Seront sur les courts, Kelly Ngaimoko en N°1, Agathe Trulla, Perrine Camboulive, Andrea Criou et Alicia Orozco.