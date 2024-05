Rugby : Rodez comme si de rien n’était… ou pas

Vainqueurs de la manche aller (20-18), les Ruthénois s’attendent à faire face à un Servian revanchard, dimanche 5 mai (15 heures) dans l’Hérault, à l’occasion des 32es de finale de Fédérale 3.

"Deux points, ça ne se gère pas." On ne peut pas contredire l’entraîneur principal de Rodez Dominique Alaux quand il avance que le gain du match aller, arraché de peu et sur une pénalité à l’ultime seconde dimanche 28 avril à Paul-Lignon (20-18), ne peut être un gage d’avance au moment du décompte final, dimanche 5 mai, sur les coups de 17 heures, une fois que la manche retour jouée à Servian aura livré son verdict.

"C’est plus psychologiquement que cette victoire a fait du bien"

"C’est 0-0, on repart sur un match sec", avait même envoyé juste après sa pénalité salvatrice Maxime Worczynski, il y a une semaine. "C’est plus psychologiquement que cette victoire a fait du bien", estime encore le technicien. En effet, face au premier national et ses 82 points en saison régulière, on promettait l’enfer à des Aveyronnais ayant traversé, eux, une saison cahoteuse, avec un automne en enfer et un hiver rédempteur.

Et la bande à Cédric Lallour est parvenue à répondre au défi proposé, peut-être même au-delà dans les intentions que l’étroitesse du score final le laisse apparaître. "On en a sous la pédale", avait ainsi prévenu après-match le capitaine et N° 8. "On peut s’améliorer dans le jeu au pied, la conquête et dans la précision par moments", liste ainsi Alaux.

Hospitalité biterroise

Sauf que ce dimanche, pas de Paul-Lignon et ses supporters pour aider à se transcender, mais une enceinte serviannaise "moins verte", comme l’a souligné dimanche dernier l’entraîneur des banlieusards biterrois, Adrien Aguilera. Une forme de clin d’œil qui en dit long sur l’accueil qui devrait être réservé aux Aveyronnais. "Ils vont nous recevoir comme il se doit, reprend Alaux, mais ça va rester un match de rugby de haut de tableau de Fédérale 3."

Un duel malgré tout couperet, entre deux clubs dont l’ambition est de poursuivre leur route vers des 16es, octroyant surtout un billet pour l’étage du dessus à tous ses vainqueurs. Un dimanche comptant, donc, bien plus que les autres, qui devra se jouer sans plusieurs Ruthénois victimes de la grosse intensité vue il y a une semaine rue Vieussens. Ainsi, à l’aile, le diagnostic final pour Jonathan Bel indique une indisponibilité d’un mois pour une grosse entorse de la cheville. Tanguy Alaux enfilant donc le maillot 11 ce dimanche d’entrée, comme Axel Riols le N° 9 à la place de Corentin Aigoui, lui aussi souffrant d’une entorse, mais dont le repos est estimé à 15 jours.

Devant, alors que ce secteur devrait encore avoir fort à faire ce dimanche, l’Argentin Lautaro Fiat est indisponible car entré dans un protocole commotion de 10 jours après un coup reçu aux cervicales. Augustin Vauthier, comme il y a sept jours, prend sa place en 2e ligne. Enfin, si Théo Falgayrat n’est pas là pour raison professionnelle, Kévin Diaz a été laissé à disposition par Castres. Une bonne nouvelle pour des Ruthénois dont le challenge à relever, à l’image de la cerise qu’il y a au bout, est immense face à un Servian ni plus ni moins qu’invaincu chez lui !