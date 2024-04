Pas de sirènes d’alerte le premier mercredi de mai en Aveyron : pourquoi et quand retentiront-elles ?

Contrairement au procédé habituel, les sirènes d’alerte ne retentiront pas le premier mercredi du mois de mai, en 2024.

Chaque premier mercredi du mois, c’est un classique : les sirènes d’alerte résonnent. Mais pour mai 2024, il y aura un petit ajustement au niveau du calendrier, en Aveyron…

Jour férié oblige… décalage !

Pas de rendez-vous sonore le mercredi 1er mai. En effet, comme l’a expliqué la préfecture de l’Aveyron, "le premier mercredi de mai 2024 étant un jour férié, l’essai mensuel est reporté".

Rendez-vous quand ? "Le jeudi 2 mai 2024 à 12h15", enchaînent les services de l’Etat.

L’exemple de novembre 2023

Un décalage qui n’est pas sans rappeler celui de novembre 2023. Le premier mercredi du mois tombait… le 1er novembre, jour férié. "Partout en France, les sirènes du système d’alerte et d’information des populations ne retentiront pas ce mercredi 1er novembre. L’essai mensuel est reporté au mercredi 8 novembre", avait précisé la Sécurité Civile sur X.

Le SAIP, kézako ?

Plus communément résumé avec le sigle SAIP, ce Système d’Alerte et d’informations aux populations est "un ensemble structuré d’outils permettant la diffusion d’un signal ou d’un message par les autorités", comme le rappelle le ministère de l’Intérieur. "Son objectif est d’alerter une population exposée, ou susceptible de l’être, aux conséquences d’un évènement grave imminent ou en cours".

1 min 41 !

Les sirènes retentissent donc chaque premier mercredi du mois, à 12 heures 15. Et le cycle de sonnerie est exactement d’une minute et 41 secondes. "À l’origine, le signal était d’1 minute. Cette minute correspondait à la limite technique des sirènes électromagnétiques qui risquaient de disjoncter si elles tournaient trop longtemps. Les 41 secondes correspondent au délai technique de montée et descente de la sirène", explique le ministère.