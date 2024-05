Calmont. Fin des travaux et sécurisation

Cet axe très fréquenté journellement par des centaines de véhicules de toute sorte change de physionomie. C’est ainsi qu’au carrefour de la route du prince Palatin et de la route des Hauts de Lacassagne un passage surélevé est réalisé et est annoncé par un panneau. Il en est de même à mi-parcours où une chicane avec rétrécissement de la largeur de la voie de circulation est en place avec des panneaux indicateurs de la priorité.

Les passages surélevés sont matérialisés en blanc au sol. Dans les prochains jours la dernière couche de bitume sera déroulée.

Sur un côté de la chaussée une bordure délimite et sécurise le chemin piétonnier de la route. Avec toutes les améliorations apportées sur cette route, la qualité de la bande de roulement apportera un vrai confort pour les conducteurs et surtout une plus grande sécurité pour les usagers quels qu’ils soient. Maintenant nous pouvons penser que les gens auront le pied plus léger et que la vitesse de 50 km heure sera respectée. Ce n’est pas un rêve. La mairie compte sur le civisme des conducteurs et conductrices comme des piétons pour un bien vivre ensemble.