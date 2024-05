Calmont. Le repas de La Palousie enfin de retour

Après cinq ans d’interruption à cause d’un mauvais virus, la tradition est redevenue d’actualité. Aussi, plus de 80 convives se sont rassemblés à la salle polyvalente à Ceignac, pour vivre un bon moment de convivialité. Ils sont arrivés des quartiers de La Palousie, du Couderc, des Chênes et des Cerisiers, tous décidés à vivre ce bon moment. Le temps de l’apéritif est très important, car le verre à la main, chacun a salué les habitués et surtout fait connaissance des nouveaux habitants. Les familles nouvelles ont été accueillies par des applaudissements. Quatre convives nés en l’an 1939 (classe 1959) ont reçu chacun une branche de lilas offerte par de jeunes enfants, tout heureux de faire plaisir aux octogénaires.

Quant au menu, préparé sur place par les spécialistes locaux, il a été à la hauteur et apprécié de tous. Le rendez-vous pour l’année prochaine est d’actualité. Merci aux organisateurs qui ont permis à tous de passer une belle journée.