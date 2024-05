JO de Paris 2024 : une plateforme permettant d’obtenir des QR Codes ouvre ce vendredi, à quoi vont-ils servir ?

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé, ce vendredi 10 mai 2024, l’ouverture d’une plateforme permettant d’obtenir des QR Code en marge des Jeux olympiques. À quoi vont-ils servir ?

À un peu plus de deux mois du début des Jeux olympiques de Paris, les préparatifs battent toujours leur plein. Au rayon sécurité, Laurent Nuñez, le préfet de police de la capitale, a évoqué l’ouverture d’une plateforme permettant d’obtenir des QR Code, ce vendredi 10 mai 2024. À quoi vont-ils servir ?

Un premier pour la cérémonie d’ouverture… et avant !

Deux QR Code ont été passés en revue. Le premier concerne la cérémonie d’ouverture… et même avant, puisque la période s’étend du 18 au 26 juillet. "C’est une parade à l’air libre. On est sur des règles qui sont plus strictes, autour de la Seine et sur la première rangée d’immeubles qui sont en visuel sur la Seine, nous instaurons un périmètre de protection antiterroriste", a expliqué Laurent Nuñez. "Pour y rentrer, il faudra avoir une autorisation dans le cadre d’une réglementation qui est prévue, le décret 'grand événement'." Et cela concerne "tout le monde : piétons, véhicules motorisés et autres".

Et au préfet de police de Paris de détailler qu’il "faudra justifier qu’on a une bonne raison de se rendre dans cette zone : parce qu’on est riverain, parce qu’on est client d’un hôtel, parce qu’on a réservé un appartement… On va leur demander de s’enregistrer sur une plateforme, de justifier qu’ils doivent rentrer dans cette zone. Il faudra produire un justificatif de domicile, sa réservation hôtelière… Ensuite, on délivrera un QR Code".

\ud83d\udd34 QR Code dans Paris pendant les JO \u27a1\ufe0f " On a prévu de nombreuses dérogations pour les riverains, les hôteliers, les professionnels [concernant l’accès à certaines zones liées aux JO] ", décrit Laurent Nuñez. pic.twitter.com/umwTF6xXYw — franceinfo (@franceinfo) May 10, 2024

Un deuxième pour les épreuves

Enfin, un autre QR Code va voir le jour, cette fois-ci pour la période des Jeux à proprement parler. "Vous allez avoir un périmètre d’interdiction de circulation motorisée", a révélé Laurent Nuñez. "Les piétons pourront circuler librement dans ces zones, les vélos, les trottinettes... mais en circulation motorisée ce sera interdit, juste autour des sites olympiques. Pourquoi ? Ce sont des zones où vous allez avoir des flux de spectateurs continus qui vont se rendre aux épreuves, et la cohabitation avec une circulation motorisée est dangereuse."

Étant donné que les épreuves durent deux fois quinze jours, "on a prévu de nombreuses dérogations pour les riverains, les hôteliers, les restaurateurs, les prestataires de services, les médecins… ils doivent pouvoir rentrer en véhicule dans ces zones". Autrement dit, les fameuses "zones rouges, c’est-à-dire autour des sites olympiques". Un "Pass Jeux" a donc été instauré, et ce sera "un QR code ou une attestation numérique", permettant de bénéficier de cette dérogation.

\ud83d\udd34 QR Code dans Paris pendant les JO \u27a1\ufe0f " Il faudra justifier [pour le QR Code] qu'on a une bonne raison de se rendre dans une zone [restreinte] [...] Il y a une enquête administrative qui sera faite pour tout le monde ", explique Laurent Nuñez. pic.twitter.com/YcPFPV5StX — franceinfo (@franceinfo) May 10, 2024

La plateforme ouvre ce vendredi

Et cette fameuse plateforme, quand ouvre-t-elle ? "Elle sera mise en ligne dans la journée de vendredi, et l’inscription sera ouverte dès lundi", a répondu le préfet de police. "On se donne 2-3 jours pour que les personnes puissent se familiariser avec les règles que je viens d’énoncer." D’abord, elle permettra d’obtenir le QR Code pour la période du 18 au 26 juillet. Ensuite, "dans les jours qui viennent", place au second sésame, cette fois-ci pour les zones rouges.