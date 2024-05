SERIE. Les Jeux olympiques et l’Aveyron : Pour que les JO de Paris "laissent un héritage" dans le département

Après les drapeaux olympiques et paralympiques, le département va accueillir un autre symbole des JO : la flamme. Et même si l’Aveyron sera loin de l’effervescence de la compétition cet été, Evelyne Douls, la présidente du Comité départemental olympique, espère qu’il en gardera une trace.

À Millau, le compte à rebours est lancé depuis déjà un moment. Lundi 13 mai, la sous-préfecture aveyronnaise accueillera une étape de la flamme olympique, qui est arrivée le 8 mai en France. Et il y a un peu plus de cinq mois, c’était les drapeaux olympiques et paralympiques qui étaient de passage dans le département.

Flamme olympique à Millau : 18 des porteurs connus, deux à annoncer Si on connaissait depuis plusieurs mois les premiers noms de celles et ceux qui porteront la flamme à Millau lundi 13 mai, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques a officialisé 18 des 20 éclaireurs. Les deux dernières personnalités n’ont pas encore été dévoilées. Cinq d’entre eux effectueront leur relais sur le tablier du viaduc à partir de 8 heures (étape fermée au public), tandis que les quinze autres parcourront leur 200 mètres dans les rues de la ville, entre 8 h 40 et 9 h 30. La flamme olympique prendra ensuite la direction de Sète et Montpellier. La liste des 18 relayeurs connus : Wilfrid Bodin, Feten Ben Amor, Jérôme Resseguier, Natacha Burg, Thomas Richard, Claude Jean-Pierre, Josiane Itier, Bérénice Garcia, Pauline Delavergne, Valérie Flottes, Danaé Gleye, Violaine Bastian, Audrey Ribault, Josselin Gély, Laetitia Clabé, Christian Leyrit, Eduardo Mancebo Pinto.

Ces symboles des JO parcourent les territoires pour leur faire vivre un peu du spectacle qui animera la capitale et les autres sites olympiques tout au long de l’été. Car l’Aveyron, comme beaucoup de départements, sera loin de l’effervescence de cet événement planétaire. Quelques athlètes viendront s’y échauffer, comme l’équipe féminine de rugby à 7 du Brésil à Saint-Affrique, ou encore avec la potentielle venue de la sélection sud-africaine d’escalade à Millau. Mais donner corps aux Jeux en Aveyron est surtout une question de transmission et d’animation.

"Les Jeux sont des marqueurs de temps"

Et c’est une des missions du Comité départemental olympique et sportif (Cdos), qui intervient auprès des plus petits, mais aussi des plus grands. "Nous avons commencé par un Ephad à Rodez, Saint-Cyrice plus exactement, et on y a présenté une vidéo aux résidents pour parler de l’olympisme. Et une personne nous a dit : "Moi je suis allé voir les Jeux olympiques de Grenoble en 1968." C’est quelque chose de très émouvant", souligne Evelyne Douls, la présidente de l’instance aveyronnaise. Elle continue : "Les Jeux sont des marqueurs de temps. Quelle personne que ce soit, à tout âge, a été marquée à un moment donné par les JO."

Et un siècle après leur dernière venue en France, la représentante de l’olympisme en Aveyron souhaite que les Jeux d’été "laissent un héritage" dans le département. "Dès le départ, les Jeux olympiques ont été du sport, mais aussi, derrière ça, il y a des valeurs qu’on ne peut pas négliger. D’abord l’amitié, puis le respect, et on a fort à faire avec ça, et enfin l’excellence, comme une atteinte du haut niveau mais surtout pour soi-même", insiste Evelyne Douls.

Celle qui a été présidente de la section aveyronnaise de "Sport pour tous" sait aussi que l’événement peut laisser un héritage bénéfique à la santé, qu’elle soit physique ou mentale. "Ça doit permettre à chacun de se dire : "Je dois bouger un peu plus." Cette année est une grande cause nationale pour le sport santé."